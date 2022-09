Informations sur l’iPhone 14 Pro: prise en charge Bluetooth 5.3, mode cinématique 4K, coût du satellite SOS d’urgence

Apple vient de dévoiler la nouvelle série iPhone 14 Pro. Avec la puce A16 Bionic et le nouveau Dynamic Island remplaçant l’encoche, il y a beaucoup de choses qu’Apple ne vous a pas dit sur ces téléphones pendant l’événement. Voici les meilleures informations sur cet iPhone.

L’un des faits les plus intéressants à propos de l’iPhone 14 Pro est que ce téléphone est désormais uniquement eSIM – du moins aux États-Unis. Apple a confirmé que toutes les autres régions auront toujours un téléphone ordinaire avec un emplacement pour carte SIM physique, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Voici d’autres informations sur l’iPhone 14 Pro :

Socket en charge Bluetooth 5.3 : Avec la sortie d’un nouveau codec LC3 le mois dernier, l’iPhone 14 Pro pourra transmettre à des débits beaucoup plus bas sans perdre la qualité audio que nous voyons actuellement avec la norme Bluetooth. Avec la technologie disponible sur l’iPhone, attendez-vous à des améliorations dans les appels audio, la musique, la lecture, etc.

Pas de prise en charge Wi-Fi 6E : Encore une fois, un nouvel iPhone ne prend pas en charge la technologie Wi-Fi 6E. Malheureusement, ce nouvel iPhone conserve le Wi-Fi 6 802.11ax) avec 2×2 MIMO disponible sur iPhone 11.

Affichage permanent, écran plus lumineux : Pour la première fois, l’iPhone propose un affichage Always-On grâce à son nouvel affichage du taux de rafraîchissement de 1 Hz. De plus, le 14 Pro peut avoir le même niveau de luminosité HDR de pointe que le Pro Display XDR avec 1600 nits, et une luminosité de pointe en extérieur avec jusqu’à 2000 nits :

Poids et épaisseur : Il fut un temps où Apple était obsédé par les iPhones plus légers et plus fins. Ce n’est pas le cas avec l’iPhone 14. Les nouveaux modèles sont aussi lourds que la génération précédente

iPhone 13 Pro : 204 grammes / iPhone 14 Pro : 206 grammes

iPhone 13 Pro Max : 240 grammes / iPhone 14 Pro Max : 240 grammes

En ce qui concerne leur épaisseur, les modèles 13 Pro mesurent 0,30 pouce (7,65 mm), tandis que les versions 14 Pro mesurent 0,31 pouce (7,85 mm), ce qui rend les nouveaux modèles plus épais que la génération précédente.

Mêmes capacités de stockage : Alors que la rumeur disait que l’iPhone 14 Pro pourrait démarrer à 256 Go de stockage, on sait maintenant qu’il sera disponible avec les mêmes options que le modèle précédent :

Mode Cinématique : L’une des plus grandes fonctionnalités disponibles avec l’iPhone 13 était le mode cinématique. Avec l’iPhone 14 Pro, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer jusqu’à 4K HDR à 30 ips.

SOS d’urgence par satellite coûte: Apple indique que Emergency SOS via satellite sera disponible à partir des États-Unis et du Canada en novembre, et le service sera inclus gratuitement pendant deux ans avec l’activation de l’iPhone 14 Pro. Pour l’instant, on ne sait pas combien cela coûtera par la suite.

Ce sont les premières informations sur les nouveaux iPhones. Êtes-vous enthousiasmé par eux? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

