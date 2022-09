Les options d’étuis en silicone et en cuir pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro atterrissent avant le lancement

Après l’événement « Far Out », Apple met désormais à disposition les étuis en silicone et en cuir pour iPhone 14 et iPhone 14. Les clients peuvent les acheter maintenant et les obtenir avec une expédition en un jour ouvrable. Voici les options disponibles.

Coques iPhone 14

Étuis en silicone : Sunglow, succulent, lilas, sureau, rose craie, bleu orage, minuit et rouge ;

Sunglow, succulent, lilas, sureau, rose craie, bleu orage, minuit et rouge ; Etuis en cuir : Terre d’ombre, vert forêt, encre, minuit et orange ;

Terre d’ombre, vert forêt, encre, minuit et orange ; Étui transparent

Les étuis en silicone et transparents coûtent 49 $. Cuir, 59 $.

Coques iPhone 14 Pro

Étuis en silicone : Sunglow, succulent, lilas, sureau, rose craie, bleu orage, minuit et rouge ;

Sunglow, succulent, lilas, sureau, rose craie, bleu orage, minuit et rouge ; Etuis en cuir : Terre d’ombre, vert forêt, encre, minuit et orange ;

Terre d’ombre, vert forêt, encre, minuit et orange ; Étui transparent

Les étuis en silicone et transparents coûtent 49 $. Cuir, 59 $.

Nouveau portefeuille en cuir avec options MagSafe

En plus des étuis, les utilisateurs d’iPhone 14 peuvent profiter des couleurs suivantes de Leather Wallet :

Terre d’ombre, vert forêt, encre, cerise noire, minuit, brun doré, vert séquoia, glycine et orange.

Il est important de noter que le portefeuille en cuir avec MagSafe est également compatible avec les séries iPhone 13 et iPhone 12, ce qui indique que vous pouvez continuer à acheter les nouvelles couleurs et faire en sorte que l’accessoire fonctionne pleinement avec votre iPhone actuel.

Au final

Différent des étuis, les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro seront disponibles en précommande vendredi, suivis de la sortie officielle le 16 septembre. Alors que les modèles réguliers n’ont pas beaucoup changé – à l’exception de quelques améliorations sur le département des caméras et une version plus grande – Apple a effectué certaines des mises à niveau les plus importantes sur les téléphones Pro depuis des années.

Avec la fonctionnalité Dynamic Island, Apple propose un nouveau design pour la série iPhone 14 Pro. Il dispose d’un capteur principal de 48MP, le puissant A16 Bionic, 40% plus rapide que la meilleure puce de la concurrence, et plus encore.

Vous pouvez trouver tous les nouveaux étuis pour iPhone 14 ici.

Avec eux déjà disponibles, savez-vous quel modèle d’iPhone allez-vous obtenir et avec quels étuis allez-vous assortir le nouvel iPhone ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

