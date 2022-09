iOS 16 avertira les utilisateurs lorsqu’ils essaieront de coupler des AirPod contrefaits avec leur iPhone

iOS affiche déjà des alertes aux utilisateurs lorsqu’une partie iPhone ou iPad non authentique est détectée. Cependant, il semble qu’Apple soit sur le point de passer à l’étape suivante, cette fois avec les AirPods. Avec la sortie d’iOS 16 RC aux développeurs mercredi, Netcost-security.fr a découvert que le système alertera désormais les utilisateurs sur les AirPod contrefaits.

Détection des AirPods contrefaits

Le code trouvé dans les fichiers système internes révèle qu’iOS 16 peut détecter les AirPod contrefaits, qui deviennent très populaires dans le monde entier. Certains de ces modèles contrefaits sont des répliques identiques des AirPod d’origine, et ils peuvent même déclencher certaines fonctionnalités du système telles que l’appairage automatique et l’indicateur de batterie.

Avec la nouvelle version du système d’exploitation, l’iPhone et l’iPad alertent les utilisateurs lorsqu’ils tentent de coupler des AirPod contrefaits. « Ces écouteurs n’ont pas pu être vérifiés comme de véritables AirPod et peuvent ne pas se comporter comme prévu », indique le message.

Un bouton « En savoir plus » devrait rediriger les utilisateurs vers un article d’assistance sur le site Web d’Apple avec plus de détails sur la façon d’identifier les AirPod d’origine. L’alerte donnera également à l’utilisateur l’option « Ne pas se connecter ». Cependant, du moins pour le moment, rien n’indique qu’Apple empêchera ces AirPod contrefaits de fonctionner avec l’iPhone et l’iPad.

Bien sûr, cela n’affectera pas les écouteurs sans fil tiers. Le système a été créé pour détecter spécifiquement les AirPod contrefaits qui tentent d’usurper le protocole officiel d’Apple.

Intégration AirPods Pro 2

Lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, la société a également dévoilé les AirPods Pro de deuxième génération. En plus des nouvelles fonctionnalités ajoutées aux écouteurs sans fil, Apple permettra désormais aux consommateurs de graver leur propre Memoji sur le boîtier des AirPods.

Basé sur le code d’iOS 16 RC vu par Netcost-security.fr, les modèles AirPods Pro 2 avec un message ou Memoji gravé sur le boîtier viendront avec ce même message encodé dans sa mémoire. Par conséquent, le système pourra lire ce message pour afficher le boîtier personnalisé lors du couplage des AirPod avec l’iPhone et l’iPad.

Selon Apple, iOS 16 sera officiellement publié pour les utilisateurs d’iPhone le lundi 12 septembre. Quant à iPadOS 16, Apple avait déjà confirmé que la mise à jour serait publiée séparément à une date ultérieure. La version RC est désormais disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique.

