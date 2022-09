Pratique : Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra

Aujourd’hui, nous avons vu Apple dévoiler l’Apple Watch Series 8 améliorée et la toute nouvelle Apple Watch Ultra. Désormais, les médias présents à l’événement partagent des photos, des vidéos et des impressions pratiques après avoir manipulé le nouveau matériel.

Pour l’Apple Watch Ultra, Le bord note la taille de ce nouveau portable :

L’Apple Watch Ultra est la star du spectacle car ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant. Il a un grand écran rectangulaire de 49 mm, qui… est vraiment dans une classe à part. Non seulement c’est le plus grand écran Apple Watch, mais c’est aussi le plus lumineux à 2 000 nits. Quant à la sensation de cette dalle de poignet, elle était en fait plus légère sur mon poignet que ce à quoi je m’attendais, probablement parce que son boîtier est en titane. Mais ne vous y trompez pas, c’est une GRANDE montre.