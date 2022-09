Apple publie iOS 16 Release Candidate aux développeurs et aux bêta-testeurs

Après deux mois de test bêta, iOS 16 va être rendu public la semaine prochaine. Cependant, la version stable est déjà disponible pour les bêta-testeurs en tant que version candidate. Aujourd’hui, Apple publie la version candidate d’iOS 16 pour les iPhones éligibles. Il s’agit de la version finale pour tous les utilisateurs bêta.

Noter: iOS 15.7 Release Candidate est également disponible pour les bêta-testeurs.

Avant cette version candidate, Apple avait déjà publié huit versions bêta pour les développeurs et six versions bêta publiques. Et dans ces versions bêta, Apple a introduit un tas de nouvelles fonctionnalités qui ont été mentionnées par Apple lors de son dernier événement. Non seulement les nouveaux ajouts, mais également ces versions bêta ont résolu la plupart des problèmes connus.

Parallèlement à iOS 16 RC, Apple publie également watchOS 9 RC, tvOS 16 RC, macOS 12.6 RC, iOS 15.7 RC et iPadOS 15.7 RC. La version candidate d’iOS 16 est livrée avec un numéro de build 20A362. Et le numéro de build pour iOS 15.7 RC est 19H12. Et comme elle est similaire à la version publique, la mise à jour pèse plus autour de 5 Go.

iOS 16 est l’une des plus grandes mises à jour qui apporte un nouvel écran de verrouillage repensé qui peut être personnalisé davantage par l’utilisateur. Non seulement l’écran de verrouillage, mais la nouvelle version majeure d’iOS propose également un tas de nouveaux ajouts, améliorations et plus encore. Mais ces fonctionnalités sont déjà connues des utilisateurs de la version bêta, vous ne verrez donc peut-être pas grand-chose en termes de nouvelles fonctionnalités. Mais vous pouvez vous attendre à de la stabilité et à des améliorations.

La version candidate d’iOS 16 est disponible pour les développeurs ainsi que pour les bêta-testeurs publics. Si vous ne le savez pas, la Release Candidate est la même version qui sortira la semaine prochaine au public. Vous pouvez donc dire que c’est la version finale pour les bêta-testeurs.

Si vous êtes sur la dernière version bêta, vous recevrez la mise à jour sur votre iPhone pris en charge. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Si vous souhaitez mettre à jour la version publique la semaine prochaine, vous pouvez ignorer la mise à jour et supprimer le profil bêta de votre iPhone.

Si vous souhaitez installer iOS 16 RC et iPadOS 16 RC, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide. Ou vous pouvez attendre la version publique car elle sortira bientôt la semaine prochaine.

