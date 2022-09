Quatre fonctionnalités que nous nous attendons à voir sur Apple Watch Series 8

Aujourd’hui, Apple devrait annoncer la prochaine Apple Watch Series 8. Considérée par les analystes comme la mise à jour la plus importante depuis des années pour l’Apple Watch, voici ce que nous nous attendons à voir sur le nouveau portable d’Apple à venir plus tard cet automne.

Mêmes tailles d’écran que les modèles précédents – mais un modèle plus grand est en préparation

Apple a été assez constant dans la modification de la taille de l’écran de l’Apple Watch. L’Apple Watch d’origine jusqu’à la série 3 avait des options de 38 mm et 42 mm, de la série 4 à la série 6, 40 mm et 44 mm, et à partir de maintenant avec la série 7, 41 mm et 45 mm.

Pour l’Apple Watch Series 8, nous nous attendons à ce qu’Apple conserve les mêmes tailles d’écran que la série 7. Cela dit, DSCC‘s Ross Young pense que la société travaille sur un écran plus grand de 1,99 pouces en diagonale, ce qui pourrait signifier qu’Apple prépare une Apple Watch de 47 mm +. A partir de maintenant, Bloomberg pense que cela pourrait être la nouvelle Apple Watch robuste et sportive.

Au moins un nouveau capteur arrive sur l’Apple Watch Series 8

A partir de maintenant, Bloombergla le journal Wall Street, et l’analyste Ming-Chi Actu a prédit que l’Apple Watch Series 8 apportera enfin un nouveau capteur. Les deux publications et l’analyste disent qu’un capteur de température corporelle est en préparation.

WSJ: « Une utilisation prévue du capteur en 2022 serait pour la planification de la fertilité, ont dit les gens, donnant aux femmes des indices sur où elles en sont dans leur cycle d’ovulation. »

Début 2022, BloombergMark Gurman a déclaré que « la température corporelle figurait sur la feuille de route de cette année, mais les discussions à ce sujet ont ralenti récemment ». Puis, en juillet, Gurman a réitéré qu’Apple apportera probablement un nouveau capteur à la série 8 :

La fonction de température corporelle ne vous donnera pas de lecture spécifique, comme avec un thermomètre frontal ou de poignet, mais elle devrait pouvoir dire si elle pense que vous avez de la fièvre. Il pourrait alors vous recommander d’en parler à votre médecin ou d’utiliser un thermomètre dédié.

Processeur similaire à Apple Watch Series 6

Au début de cette année, BloombergMark Gurman de , a rapporté qu’Apple préparait un nouveau SoC S8 pour l’Apple Watch Series 8 apportant « des mises à jour majeures du suivi des activités » avec « des puces plus rapides à tous les niveaux ».

Fin juin, le journaliste a réitéré son rapport en disant qu’il s’attend à ce que le processeur de la série 8 soit similaire à la puce actuelle de la série 7 – qui est la même que celle trouvée sur l’Apple Watch Series 6.

Cela dit, l’Apple Watch Series 8 sera aussi rapide que l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch Series 6. Pour le modèle de l’année prochaine, Gurman dit que la Watch devrait recevoir « un tout nouveau processeur ».

Meilleure technologie de suivi du sommeil et fonctionnalités de fitness à l’esprit

Après des années d’attente, Apple a enfin apporté une solution intégrée pour ceux qui aiment suivre leur sommeil. Malheureusement, l’application stock n’est pas aussi bonne que les options tierces.

Dans cet esprit, le le journal Wall Street a rapporté que l’Apple Watch Series 8 pourrait avoir de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil, y compris la capacité de détecter des modèles de sommeil avancés et l’apnée du sommeil. La publication indique que l’un des défis pour Apple en termes d’extension des capacités de suivi du sommeil est la durée de vie de la batterie.

En fait, Apple n’a pas attendu l’Apple Watch Series 8 pour l’introduire, car il teste actuellement une application de suivi du sommeil améliorée grâce à watchOS 9. Il en va de même pour l’application Workout, qui a connu une refonte majeure avec plus de données que jamais pour les coureurs, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Au final

Jusqu’à présent, ce sont quelques-unes des fonctionnalités que les utilisateurs peuvent vraiment attendre de la nouvelle Apple Watch. Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle Apple Watch? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

