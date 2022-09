Blog Apple Event Live : iPhone 14, Apple Watch Series 8 et AirPods Pro 2

Netcost-security.fr vous est proposé par Decluttr : Échangez votre iPhone ou autre appareil avec un blocage de prix de 28 jours et obtenez une remise en argent supplémentaire de 10 %* avec le code Netcost-security.fr (* plafond de 30 $).

Le jour de l’événement Apple très attendu est officiellement arrivé. Au cours de cet événement Apple, nous verrons la nouvelle gamme d’iPhone 14, des mises à jour majeures de la nouvelle Apple Watch, le lancement d’AirPods Pro 2 et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour le blog en direct complet de tout ce qu’Apple annonce lors de l’événement sur le thème de l’espace « Far out » d’aujourd’hui.

Blog en direct de l’événement Apple

Actualisez pour les mises à jour tout au long de l’événement Apple. Nous offrirons des détails d’annonce spécifiques, des commentaires en cours, et plus encore. Vous pouvez regarder le flux lui-même ici même lorsqu’il démarre à 10 h 00 PT / 13 h HE.

Il ne semble pas qu’Apple exige des masques pour les membres de la presse. C’est la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 qu’Apple accueille des développeurs ou presse à Apple Park sans pour autant masques.

Guide de Tom Kate Kozuch partagé ce cliché des badges de presse écologiques d’Apple, avec également le logo Apple vert.

Personnellement, je parie sur une vidéo pré-enregistrée comme celle que nous avons vue à la WWDC en juin… mais j’aimerais qu’on me prouve que j’ai tort ! Faites-moi savoir sur nos réseaux sociaux ce que vous pensez que nous verrons cette fois-ci.

Le jury ne sait toujours pas s’il s’agira d’un événement Apple entièrement en personne comme au bon vieux temps ou s’il s’agira d’une vidéo préenregistrée. Quoi qu’il en soit, la presse est là pour avoir du temps sur le nouvel iPhone 14 et d’autres produits.

Les membres de la presse arrivent au Steve Jobs Theatre avant le coup d’envoi à 10 h HE / 13 h PT. Voici une photo de Lance Unlanoff montrant les festivités.

Apple Fellow Phil Schiller est également là pour célébrer.

L’utilisation par Tim de « stellaire » est encore un autre œuf dans le seau de teasers sur le thème de l’espace. Pourrions-nous enfin voir la connectivité satellite pour l’iPhone 14 cette année ? Ça commence à ressembler à ça.

Tim Cook est réveillé et prêt à célébrer l’événement Apple d’aujourd’hui. Tim s’est rendu sur Twitter pour partager une magnifique image d’Apple Park, avec le teaser qu’il « attend avec impatience un événement Apple stellaire ».

Enfin, il y a de plus en plus catégorie de services importants d’annonce. Les informations spécifiques ici ne sont toujours pas claires, mais nous pourrions obtenir des détails sur l’acquisition de plusieurs milliards de dollars par Apple des droits de diffusion en continu de NFL Sunday Ticket. Une autre possibilité est la date de sortie de Ted Lasso saison trois.

d’annonce. Les informations spécifiques ici ne sont toujours pas claires, mais nous pourrions obtenir des détails sur l’acquisition de plusieurs milliards de dollars par Apple des droits de diffusion en continu de NFL Sunday Ticket. Une autre possibilité est la date de sortie de Ted Lasso saison trois. En dehors du matériel, il y a quelques annonces de logiciels sur la table aussi. Lors de l’événement Apple, la société annoncera la date de sortie officielle d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16.

sur la table aussi. Lors de l’événement Apple, la société annoncera la date de sortie officielle d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. En guise de récapitulatif, voici un aperçu des matériel que nous attendons de l’événement Apple d’aujourd’hui.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :