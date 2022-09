Actu: Apple réduit les prévisions d’expédition des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avant l’étape de production de masse

Avant l’événement Apple, l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré qu’Apple réduisait les prévisions d’expédition des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, car il prévoit de démarrer la production de masse de ce produit au 4T22. Voici ce que prétend l’analyste.

Les prévisions d’expédition d’Apple de nouveaux modèles ont été réduites de 20 à 30 % avant la production de masse. L’analyste déclare que « la réduction des commandes de MacBook Pro est un risque structurel pour les secteurs des substrats ABF et des miniLED ».

Actu écrit qu’il est « rare » pour Apple de réduire les commandes avant la haute saison de la production de masse de nouveaux produits. Il pense que les expéditions de MacBook pourraient continuer à baisser d’une année sur l’autre au moins au 1S23.

Étant donné que la principale mise à niveau des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sera l’adoption de nouveaux processeurs, il déclare que « les nouveaux arguments de vente limités pourraient également entraîner une demande inférieure aux prévisions ».

En novembre 2021, Apple a présenté le tout nouveau MacBook Pro dans les tailles 14 pouces et 16 pouces avec un nouvel écran miniLED, de nouveaux ports, un design repensé et ses puissantes puces M1 Pro et M1 Max. Alors que les nouveaux Mac ont été un succès, Apple n’attend pas le même engagement de ses clients avec la prochaine génération.

De plus, Actu dit que « la récession économique et la baisse de la demande de FMH sont la principale raison de cette réduction des commandes. Ces deux effets négatifs dureront probablement au moins 6 à 9 mois.

Il donne également une idée plus large des prévisions d’expédition des MacBook au 4T22 :

Les expéditions totales de MacBook prévues au 4T22 sont réduites de 15 à 20 % en raison de la nouvelle réduction des commandes de MacBook Pro, et les expéditions de MacBook diminueront de 10 à 15 % en glissement annuel en 2022 (par rapport au consensus du marché d’une baisse de 5 à 10 % en glissement annuel)

Bien qu’il soit plus facile d’obtenir un nouveau MacBook Pro sur le site Web d’Apple, Actu affirme que cela est principalement dû à une baisse marquée de la demande plutôt qu’à Apple pour suivre les commandes.

Bien que la réduction des commandes du MacBook d’Apple soit inférieure à celle de ses concurrents, cela indique également que la demande de produits haut de gamme d’Apple n’est pas à l’abri de la récession économique / de l’inflation, de sorte que les investisseurs doivent porter une attention particulière à la question de savoir si la demande d’iPhone 14 Pro seront également affectés par la récession économique/l’inflation.

Ce nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces sera probablement annoncé à partir de ce printemps jusqu’à la WWDC23, selon un rapport de Bloomberg. Apple devrait également organiser un événement d’octobre axé sur les Mac.

