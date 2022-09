Ce sont les 5 premiers téléphones Samsung à recevoir la mise à jour Android de septembre

Samsung a commencé à mettre à jour certains de ses téléphones haut de gamme et milieu de gamme avec le correctif de sécurité de septembre 2022.

Samsung est devenu l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android et aujourd’hui, juste un jour après que Google a publié la mise à jour Android de septembre, la firme coréenne a déjà commencé à mettre à jour certains de ses terminaux avec cette dernière version.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à sortir la mise à jour Android d’août sur 5 de ses mobiles haut de gamme et milieu de gamme.

La mise à jour Android de septembre est désormais disponible sur les Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 et Galaxy A52s 5G

Les cinq smartphones de la firme coréenne qui reçoivent déjà le correctif de sécurité de septembre 2022 sont les suivants :

Ainsi, cette nouvelle mise à jour atteint le Galaxy S20 FE 5G en France, en Grèce, en Italie, en Autriche, en Bulgarie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en Suisse, dans la région baltique et dans les pays nordiques avec la version de firmware G781BXXU4FVI1, chez Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra d’Allemagne avec la version de firmware G99xBXXS5CVHI et Galaxy A52s 5G de Taïwan avec la version de firmware A528BZTU1CVH6.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige un total de 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Si vous possédez l’un de ces terminaux de la famille Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

