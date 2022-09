Les Google Pixel 7 et Pixel Watch ont déjà une date de présentation officielle

Nous avons déjà rendez-vous pour assister à la présentation des nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que de la Pixel Watch, la première smartwatch « made by Google »

C’est déjà une réalité : les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que l’attendue Google Pixel Watch, ont déjà une date de présentation officielle. Ils arriveront le 6 octobre lors d’un événement organisé par la société qui sera diffusé sur Internet.

Cela a été confirmé par la société elle-même sur son site Web, où elle en a profité pour rappeler que, cette année, la famille Pixel viendra particulièrement chargée de nouveautés.

Le Pixel 7 lancera le processeur Tensor G2

Dans l’annonce, Google a confirmé que l’événement aura lieu dans le quartier de Williamsburg à New York. Seuls les membres invités de la presse pourront assister à l’événement en face à face, mais le reste du monde pourra voir la présentation en direct via la page que Google a activée à cet effet.

Lors de la présentation, nous verrons les nouveaux Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch que la société nous a montrés pour la première fois lors de la dernière Google I/O 2022. Les nouveaux smartphones arriveront avec Android 13 à l’intérieur et feront leurs débuts le soi-disant Tensor G2 , la deuxième génération du microprocesseur conçu par Google, axé sur l’intelligence artificielle et le traitement d’images.

De son côté, la Pixel Watch sera la première smartwatch créée par Google, avec des fonctions d’intégration avec Fitbit et une nouvelle expérience Wear OS à l’intérieur.

Pour suivre l’événement, il vous suffit d’accéder à la page de présentation le 6 octobre à 16h00, heure espagnole.

