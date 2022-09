Apple Watch Pro : Tout ce que nous savons avant le dévoilement de demain

La gamme Apple Watch connaît une grande expansion cet automne avec l’ajout d’un nouveau soi-disant Apple Watch Pro. Cette nouvelle Apple Watch Pro présenterait un nouveau design, une durée de vie de la batterie plus longue et une durabilité améliorée et sera annoncée demain.

Rendez-vous ci-dessous pour tous les derniers détails sur ce que nous savons sur l’Apple Watch Pro jusqu’à présent.

Concept principal par Ian Zelbo et Parker Ortolani

Apple Watch Pro : Design et écran

Selon le rapport de Mark Gurman à Bloomberg, l’Apple Watch Pro se différenciera visuellement de l’Apple Watch Series 8 avec un nouveau design. L’Apple Watch Pro ne comportera pas les bords plats qui étaient autrefois supposés pour l’Apple Watch Series 7, mais il y a apparemment des changements de conception à l’horizon.

Bloomberg rapporte que l’Apple Watch Pro sera une « évolution de la forme rectangulaire actuelle ». On ne sait pas immédiatement ce que cela indique en termes de design, mis à part le fait que l’Apple Watch Pro ne sera pas une smartwatch arrondie.

L’un des principaux changements apportés à l’Apple Watch Pro sera les matériaux à partir desquels elle est fabriquée. Actuellement, l’Apple Watch est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. L’Apple Watch Pro comporterait une « formulation de titane plus durable » dans le cadre des efforts d’Apple pour la rendre aussi robuste que possible.

L’Apple Watch Pro sera également plus grande que les modèles Apple Watch actuels. L’Apple Watch Series 7 est disponible en tailles 41 mm et 45 mm. Ces tailles font référence à la taille physique du boîtier de l’Apple Watch, et non à la taille de l’écran. Selon Bloombergle boîtier de l’Apple Watch Pro sera plus grand que 45 mm et pourrait être « suffisamment grand pour ne plaire qu’à un sous-ensemble de clients ».

En plus du boîtier plus grand, l’Apple Watch Pro bénéficiera également d’un écran plus grand. Bloomberg rapporte que l’écran sera environ 7 % plus grand que l’actuelle Apple Watch Series 7, avec une résolution d’environ 410 pixels sur 502 pixels. Pour le contexte, la version 45 mm de l’Apple Watch Series 7 présente une résolution de 396 par 484 pixels.

Les images CAO qui ont fui de l’Apple Watch Pro ont présenté ce nouveau design et le design (form factor) plus grand. Dans ces rendus, nous pouvons voir l’écran plat qui n’a pas les bords « en cascade » des autres modèles d’Apple Watch. Sur le côté droit, il y a un nouveau renflement saillant qui abrite la couronne numérique et le bouton latéral.

Le nouveau design de la couronne numérique et du bouton latéral fait probablement partie des efforts d’Apple pour améliorer la durabilité tout en libérant de l’espace interne pour une batterie plus grande. La conception, cependant, augmente considérablement la taille globale de la montre.

L’un des changements les plus intéressants est qu’il semble y avoir un nouveau bouton sur le côté gauche. On s’attend à ce que ce bouton soit programmable, vous permettant de l’attribuer à un type ou à une application d’entraînement spécifique.

Le designer Ian Zelbo a créé des rendus très fluides de l’Apple Watch Pro basés sur ces schémas CAO. Ces rendus donnent vie au nouveau design Apple Watch Pro, montrant le design (form factor) plus grand, les cadrans de montre riches en informations et bien plus encore.

Vie de la batterie

Parallèlement à cette conception plus grande, l’Apple Watch Pro devrait également offrir une durée de vie de la batterie améliorée. Une plus longue durée de vie de la batterie sera un facteur clé pour les acheteurs de « sports extrêmes » de cette Apple Watch, et c’est apparemment quelque chose dont Apple est conscient.

Nous n’avons pas de statistiques exactes sur la taille de la batterie à l’intérieur de l’Apple Watch Pro. Bloomberg‘s Mark Gurman a simplement déclaré que l’appareil offrirait une autonomie de batterie améliorée. En fait, Gurman a émis l’hypothèse que l’Apple Watch Pro pourrait durer « plusieurs jours sur une seule charge via le nouveau mode basse consommation ».

Un nouveau mode basse consommation pour l’Apple Watch fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. Il n’a pas fait son apparition lorsque watchOS 9 a été présenté à la WWDC en juin. Maintenant, les rapports indiquent que le nouveau mode basse consommation pourrait être exclusif aux modèles Apple Watch lancés cet automne.

Un nouveau mode basse consommation sur l’Apple Watch permettrait aux utilisateurs de continuer à utiliser les applications et les fonctionnalités de l’Apple Watch sans consommer trop d’énergie. Apple peut réduire la consommation d’énergie en interrompant les activités d’arrière-plan, en réduisant la luminosité de l’écran et en limitant d’autres fonctionnalités, comme c’est le cas avec le mode basse consommation sur iPhone et Mac.

Apple Watch Pro : capteurs et puces

Tout comme l’Apple Watch Series 8, cette nouvelle Apple Watch Pro devrait ajouter la prise en charge des mesures de la température corporelle. L’Apple Watch ne pourra pas vous donner une mesure exacte de votre température corporelle, mais vous enverra plutôt une alerte lorsqu’elle détectera que votre température est élevée. Ensuite, vous pourrez prendre votre température à l’aide d’un thermomètre traditionnel.

L’Apple Watch Pro pourrait également offrir des fonctionnalités exclusives pour le suivi de la condition physique et de la santé. Cela pourrait inclure des mesures supplémentaires recueillies à l’aide de capteurs existants, différents types d’entraînement et bien plus encore.

D’autres nouvelles fonctionnalités de santé sont attendues pour l’Apple Watch l’année prochaine et à l’avenir, notamment des éléments tels que la surveillance de la pression artérielle et les mesures de la glycémie. Ces fonctionnalités ne devraient pas être lancées avec l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch Pro de cette année.

Enfin, l’Apple Watch Pro sera alimentée par un « nouveau » processeur S8 à l’intérieur. Cette puce offrirait des « performances similaires » à la puce S7 à l’intérieur de l’Apple Watch Series 7, qui est également similaire à la puce S6 à l’intérieur de l’Apple Watch Series 6. Cela indique que nous ne devrions pas nous attendre à des améliorations majeures des performances avec les mises à jour de cette année. .

Appellation

Cette nouvelle variante de l’Apple Watch pourrait finalement être appelée un certain nombre de choses différentes. L’objectif clair est de rendre cette Apple Watch plus robuste, durable et optimisée pour les sports extrêmes. Si Apple voulait se pencher sur cette idée, cette version de l’Apple Watch pourrait s’appeler quelque chose comme « Apple Watch Extreme ».

En plus d’être optimisée pour les styles de vie robustes et sportifs extrêmes, cette Apple Watch sera également ultra-premium avec un nouveau design, un écran plus grand et une autonomie de batterie améliorée.

Donc, si Apple voulait cibler un public plus large de consommateurs, y compris ceux qui veulent simplement la « meilleure » version de l’Apple Watch, quelque chose comme « Apple Watch Pro » ou « Apple Watch Max » pourrait avoir le plus de sens.

L’Apple Watch Series 8 et « l’Apple Watch Pro » devraient être annoncées demain aux côtés de l’iPhone 14. Que pensez-vous de ces rumeurs ? Achèteriez-vous une soi-disant Apple Watch Pro ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

