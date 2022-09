Black Shark présente une glacière mobile qui peut abaisser la température de votre téléphone jusqu’à 30 degrés

Le nouveau Black Shark est un « réfrigérateur » capable de réduire la température de votre mobile jusqu’à 30 degrés

Black Shark dispose d’un catalogue composé de certains des smartphones orientés gaming les plus populaires du marché, dont le Black Shark 5 Pro que nous avons pu analyser il n’y a pas si longtemps. Parallèlement à eux, par ailleurs, la société lance généralement des accessoires visant à améliorer l’expérience de jeu, qu’il s’agisse de housses, d’écouteurs, de « manettes de jeu » et d’autres accessoires.

Le dernier à rejoindre le catalogue de l’entreprise est le soi-disant FunCooler 3 Pro, un accessoire « réfrigérateur » pour smartphones capable de réduire la température de l’appareil jusqu’à 30 degrés Celsius lors de la lecture, grâce à la technologie qu’il cache à l’intérieur .

Black Shark 5 Pro

Hasat 30º de moins dans le smmartphone grâce au Black Shark FunCooler 3 Pro

L’accessoire arrive comme une mise à jour du Black Shark FunCooler 2 Pro lancé il y a plusieurs mois. Cette nouvelle livraison intègre une nouvelle puce de refroidissement TEC, qui agit sur une surface totale de 1404 millimètres carrés. Ainsi, la capacité de refroidissement est augmentée jusqu’à 72% par rapport à la génération précédente.

Il atteint une puissance de 20 W, le triple de celle du modèle précédent, et grâce à l’utilisation de cuivre à haute conductivité thermique comme matériau de construction, il peut réduire la température du smartphone jusqu’à 30 degrés.

À l’intérieur, vous pouvez trouver jusqu’à dix-sept conduits d’air laminaires fabriqués avec un processus d’extrusion d’aluminium découpé CNC, et la surface du dissipateur thermique a augmenté de près de 2,27 fois par rapport à la génération précédente.

A tout cela il faut ajouter un design agressif avec une esthétique gamer, selon l’esthétique des téléphones de la marque. L’éclairage RVB et le motif Kevlar le long de son corps ne manquent pas. Bien sûr, les effets de lumière sont personnalisables via l’application Shark Arsenal.

Black Shark a profité de sa présence au dernier IFA 2022 à Berlin pour annoncer l’arrivée de son nouveau réfrigérateur pour smartphone sur le marché mondial. Cependant, aucun prix ou date de sortie n’a encore été confirmé.

En Chine, le produit peut être acheté depuis quelques mois maintenant, au prix d’environ 23 euros pour changer. Une fois qu’il atterrira sur le marché mondial, il le fera probablement à un prix plus élevé.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.