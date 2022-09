Xiaomi ressuscite l’un de ses mobiles les plus mythiques de la main de Redmi : l’A1 revient, le Xiaomi sans MIUI

Le Xiaomi Redmi A1 est équipé d’un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD +, d’un processeur MediaTek Helio A22, d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W et d’Android 12 sans MIUI.

Xiaomi continue de présenter sa nouvelle gamme de terminaux bon marché pour ce 2022 et, en ce sens, il concentre ses efforts sur la résurrection de son mobile sans MIUI, le Xiaomi Mi A1, mais cette fois sous la marque Redmi.

On parle du Redmi A1, un terminal dont nous vous avons récemment dévoilé le design et les fonctionnalités et qui vient maintenant d’être officiellement présenté en Inde.

Xiaomi Redmi A1 : toutes les infos

Xiaomi Redmi A1 spécifications Dimensions 164,9 x 76,75 x 9,09 mm

192 grammes Filtrer Écran LCD Dot Drop de 6,52 pouces

20:9, 1600 x 720 pixels/td> Processeur MediaTek Helio A22 RAM LPDDR4x Système opératif androïde 12 Stockage eMMC 5.1 appareils photo arrière

-8MP f/2.0

-Capteur de profondeur 8MP f/2.2

frontale

5MP f/2.2 Tambours 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W Les autres 4G

Double SIM + microSD

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

GPS

USB Type-C

Socket casque 3,5 mm

Radio FM

Le Redmi A1 est équipé d’un grand écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ de 1 600 x 720 pixels et un rapport d’aspect de 20:9 qui est couronné par une encoche de type goutte où sa caméra selfie de 5 mégapixels est logée avec une ouverture focale f /2.2.

Le moteur choisi pour piloter ce terminal est le processeur MediaTek Helio A22, un chipset d’entrée de gamme qui s’accompagne de 2 Go de RAM de type LPDDR4X et de 32 Go de mémoire interne eMMC 5.1, extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Dans la section photographique, le Redmi A1 mise sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0 et d’un capteur de profondeur de la même résolution avec une ouverture focale f/2.2.

Un autre des points forts du Redmi A1 est son autonomie, puisqu’il est équipé d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

Ce nouveau terminal Redmi pas cher ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de 4G, Dual SIM + Micro SD, Wi-fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type C, prise casque 3,5 mm et radio FM.

Mais, sans aucun doute, l’une des grandes nouveautés de ce terminal est qu’il dispose d’une version stock d’Android 12, sans la présence de la couche de personnalisation de la firme chinoise MIUI.

Xiaomi Redmi A1 : disponibilité et prix

Le Redmi A1 sera disponible en trois couleurs : noir, bleu et vert et sera mis en vente en Inde le 9 septembre via Mi.com, Amazon India, les magasins Mi Home et les magasins de détail.

Le prix officiel de la seule version du Redmi A1 avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne sera de 6 499 roupies indiennes, soit environ 81 euros à changer.

Concernant son arrivée dans le reste du monde, on s’attend à ce qu’il ne mette pas trop de temps à atterrir en France, puisqu’un colis dudit terminal en français a fuité.