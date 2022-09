La police utilise Waze pour "troll" utilisateurs et les empêcher de dépasser les limites de vitesse

Toutes les notifications qui apparaissent dans Waze ne sont pas réelles : la police elle-même « trompe » l’application en signalant de fausses notifications

Waze est devenu l’alternative la plus populaire à Google Chrome, en raison de sa philosophie collaborative qui permet aux conducteurs du monde entier de signaler les incidents sur les routes. Des millions de personnes utilisent l’application, et elles font confiance à la bonne foi des autres personnes qui l’utilisent pour savoir ce qu’elles peuvent trouver au cours de leur parcours. Mais la vérité est que les informations fournies par l’application ne sont pas toujours aussi fiables qu’elles devraient l’être.

Et ce n’est pas la faute de l’application elle-même, mais des utilisateurs qui envoient de faux rapports. Et la situation empire encore plus, lorsque derrière ces fausses informations se cachent les autorités elles-mêmes.

Algo así ha sucedido en el condado de Surrey, en Inglaterra, donde la propia policía ha confirmado (más o menos) estar detrás de avisos falsos enviados a Waze con el objetivo de disuadir a los conductores a la hora de saltarse los límites de velocidad en les routes.

Les utilisateurs de Waze se plaignent d’une utilisation frauduleuse de l’application

Ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement de Waze doivent savoir que dans cette application de navigation, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui signalent l’existence de radars, de contrôles, d’accidents ou autres incidents sur les routes. N’importe quel utilisateur peut soumettre son rapport, et il apparaîtra sur la carte, visible par les autres utilisateurs de Waze.

Les autorités de Surrey ont profité du fonctionnement de l’application pour tenter de dissuader les conducteurs et les empêcher de dépasser les limites de vitesse sur les routes. Comment? Très facile : alerte sur les supposés contrôles de vitesse ou radars disséminés le long des routes, qui n’existaient pas vraiment. La police elle-même l’a confirmé, ironiquement, via son profil Twitter :

Nous ne déposons certainement pas de marqueurs de police sur Waze à des points aléatoires de notre patrouille, non – jamais Un moyen facile d’inciter les conducteurs à ralentir sur nos routes – merci @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6 — Police des routes – Police du Surrey – Royaume-Uni (@SurreyRoadCops) 29 août 2022

La tactique semble avoir fonctionné, selon les autorités, mais elle n’est pas sans controverse. De nombreux utilisateurs de Waze ont exprimé leur mécontentement face à la stratégie de la police, affirmant que l’application est utilisée de manière frauduleuse en ajoutant de fausses informations et en essayant de tromper les autres utilisateurs de l’application.

En ce sens, les autorités suggèrent que Waze ne précise pas que les contrôles doivent rester statiques en un point de la carte, et suggèrent que l’information « techniquement n’est pas fausse », étant donné que la patrouille qui ajoute l’avertissement se trouve dans la zone où il est situé. rapports à ce moment précis dans le temps.

Pour conclure, l’un des principaux représentants de la UK Motoring Association affirme qu’il a été démontré que les avertissements visuels, tels que les signaux des radars, ont un impact sur le comportement du conducteur et le font ralentir. En tant que tel, il suggère que les fausses alertes Waze effectuées par la police de Surrey sont l’équivalent moderne d’un signal radar.