Le bouton Apple Watch programmable est quelque chose que j’aimerais voir sur tous les modèles

Un jour avant l’événement Apple, la dernière rumeur est un bouton Apple Watch programmable, laissant les propriétaires décider de ce qu’il fait.

À l’heure actuelle, la suggestion concerne spécifiquement la prochaine Apple Watch Pro, mais c’est une fonctionnalité que j’aimerais qu’Apple ajoute à tous les modèles…

Les montres Apple existantes ont deux boutons physiques : la couronne numérique multifonction et le bouton latéral.

Hier, nous avons vu des images de boîtiers tiers pour l’Apple Watch Pro attendue, qui montraient une découpe pour ce qui semblait être un bouton physique supplémentaire sur le côté opposé de la montre. Cela a ensuite été soutenu par une image CAO revendiquée, avec Bloomberg’s Mark Gurman approuvant cela comme étant exact.

Gurman a également dit que le bouton supplémentaire serait « probablement » programmable par l’utilisateur.

Nous avons noté hier qu’un bouton physique supplémentaire avait du sens pour le marché visé.

Tout indique maintenant qu’Apple vise à affronter Garmin, en créant un modèle conçu pour les athlètes et les amateurs de plein air.

Les modèles Apple Watch existants présentent un certain nombre d’inconvénients pour les coureurs de fond, les grimpeurs, etc. La montre est assez facilement endommagée, donc pas idéale pour quelque chose qui pourrait subir quelques coups pendant l’escalade. La durée de vie de la batterie est limitée lorsque les entraînements sont actifs, ce qui la rend loin d’être idéale pour ceux qui courent des marathons et des activités similaires. Et la convivialité n’est pas idéale lorsque vous essayez de faire des choses en courant ou en faisant du vélo, en vous appuyant trop sur l’écran tactile.

L’approche de Garmin à cet égard consiste à fabriquer des montres robustes avec de grands écrans et de gros boutons physiques, et c’est ce que nous attendons d’Apple. La société propose la série Forerunner pour les athlètes et la série Instinct pour les activités de plein air plus générales, de la randonnée au vélo tout-terrain.