Huawei crée un précédent important avec sa nouvelle montre intelligente : elle peut mesurer la température et la pression artérielle

Huawei annonce que sa première smartwatch avec tensiomètre et thermomètre arrivera en Europe bien plus tôt que prévu.

En mai dernier, nous vous avions parlé de la présentation de la Huawei Watch D et nous avions prévu qu’elle serait le portable le plus avancé en matière de santé. Comme on le savait à l’époque, cette smartwatch intégrerait, entre autres, un tensiomètre et un oxymètre.

Eh bien, comme nous avons pu le savoir grâce à Gizmochina, la Huawei Watch D est passée par l’IFA à Berlin, confirmant certaines des choses que nous savions déjà et laissant une étrange perle d’informations en cours de route. Sans aller plus loin, on sait déjà quand il arrivera enfin en Europe.

Huawei Watch D: caractéristiques et prix officiels de la star

Il a déjà été confirmé que la Huawei Watch D intégrera un capteur pour mesurer la pression artérielle, mais elle sera également équipée d’un électrocardiogramme, d’un capteur pour mesurer la fréquence cardiaque, d’un capteur pour mesurer la température corporelle et d’un capteur pour mesurer les taux sanguins. d’oxygène dans le sang.

Nous avons également appris que son prix de départ officiel sera de 449 euros, ce qui le place au-dessus des Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Il convient de rappeler que ces deux montres intelligentes ont également mis l’accent sur les fonctions de santé, mais il semble que Huawei soit va les surmonter.

Quant à sa conception, la Huawei Watch D a été fabriquée avec un corps en aluminium haute résistance sur mesure. Il intègre également un écran HD de 1,64 pouces qui offre une densité de pixels de 326 PPI. L’appareil est certifié IP68, ce qui indique qu’il est résistant à l’eau et à la poussière.

La première montre intelligente de pression artérielle comprend également un capteur de fréquence cardiaque optique à huit canaux haute sensibilité et propose des modes d’entraînement pour plus de 70 sports. En ce qui concerne la batterie, Huawei précise que cette montre devrait tenir une semaine sans passer par le chargeur avec une utilisation intensive.

La Huawei Watch D devrait arriver en Europe cet automne même si, malgré le passage par l’IFA à Berlin, il n’y a toujours pas de date de départ confirmée.

Pour toi