Les 98 appareils Huawei qui seront mis à jour vers HarmonyOS 3.0, et quand

Huawei a confirmé quand la troisième version de son système d’exploitation arrivera sur les différents appareils qui composent son catalogue.

En plus de présenter ses nouveaux téléphones portables haut de gamme, les Huawei Mate 50, la firme chinoise en a profité pour dévoiler ses plans avec HarmonyOS 3.0, la version la plus récente du système d’exploitation développé par Huawei et basé sur AOSP, confirmant les appareils recevront la mise à jour vers cette version, et quand ils le feront.

La liste des modèles est nombreuse, puisqu’elle comprend à la fois des téléphones portables, des smartwatches, des téléviseurs, des tablettes, des écouteurs et plus encore. Passons en revue la liste complète ci-dessous.

Près de 100 appareils recevront la mise à jour vers HarmonyOS 3.0

La liste des modèles Huawei qui recevront la mise à jour vers HarmonyOS a été publiée lors de la présentation du nouveau Mate 50 qui s’est tenue en Chine. Les terminaux de la série Mate 50 sont précisément les premiers à arriver avec cette nouvelle version du système d’exploitation de Huawei

Au total, 98 appareils différents ont été confirmés comme compatibles avec la mise à jour, qui à partir de ce jour même, le 6 septembre, sera disponible pour une bonne poignée des modèles les plus récents de l’entreprise.

La deuxième phase de la mise à jour durera tout au long du quatrième trimestre de l’année et se terminera en 2023.

A partir du 6 septembre Huawei P50 Huawei P50 Pro Poche Huawei P50 Huawei P50E Huawei Compagnon 40 Huawei Compagnon 40 Pro Huawei Compagnon 40 Pro 4G Huawei Compagnon 40 Pro+ Huawei Compagnon 40RS Huawei Compagnon 40E Huawei Compagnon 40E 4G Huawei Compagnon 40E Pro Huawei Compagnon X2 Huawei Compagnon X2 4G Huawei Compagnon Xs 2 Huawei MatePad Pro 12.6 2021 Huawei MatePad Pro 10.8 2021 Huawei MatePad 11 Huawei Vision V65 Pro Huawei Vision V75 Pro Montre Huawei 3 Montre Huawei 3 Pro Huawei SoundX NOUVEAU Huawei SoundX 2021 Huawei Sound Joy Haut-parleur IA Huawei 2e

Quatrième trimestre 2022 Huawei P40 Huawei P40 4G Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ huawei compagnon xs Huawei Compagnon 30 Huawei Compagnon 30 5G Huawei Compagnon 30 Pro Huawei Compagnon 30 Pro 5G Huawei Compagnon 30E Pro 5G Huawei Compagnon 30RS huawei nova 10 Huawei Nova 10 Pro Huawei Nova 9 Pro Huawei 9SE huawei nova 8 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8 Pro 4G Huawei nova 7 5G Huawei Nova 7 Pro 5G huawei nova 6 Huawei nova 6 5G Huawei MatePad Pro 10.8 Huawei MatePad Pro 5G 10.8 Huawei MatePad 10.8 Huawei V75 Super Huawei V98 Huawei V55 2021 Huawei V65 2021 Huawei V75 2021 Huawei V85 2021 Montre Huawei GT 3 Pro Montre Huawei GT 3 Montre Huawei GT 2022 Montre Huawei GT Coureur

tout au long de 2023 HuaweiP30 Huawei P30 Pro Huawei P20 Huawei P20 Pro Huawei Compagnon 20 Huawei Compagnon 20 Pro Huawei Compagnon 20RS Huawei Compagnon 20X Huawei Compagnon 20 X 5G Huawei MateX Huawei Compagnon 10 Huawei Compagnon 10 Pro Huawei Compagnon 10RS Huawei nova 8SE Huawei nova 7 SE 5G Huawei nova 6SE huawei nova 5 Huawei Nova 5 Pro Huawei nova 5i Pro huawei nova 5i huawei nova 5z huawei nova 4 huawei nova 4e Huawei Profitez de 50 Huawei Enjoy 50 Pro Huawei Enjoy 20 5G Huawei Enjoy 20 Pro 5G Huawei Enjoy 20 Plus 5G Huawei Enjoy Z 5G Huawei Profitez de 10S Huawei Profitez de 10 Plus Huawei Profitez de 9S Huawei Profitez de 9 5G Profitez de Huawei 8 Huawei MatePad 10.4 2022 Huawei MatePad 10.4 Huawei MatePad5G 10.4



Quelles nouveautés apporte HarmonyOS 3 ?

La troisième version d’HarmonyOS apporte avec elle des fonctionnalités très intéressantes, comme la possibilité de partager la connexion internet entre différents appareils de manière intelligente et automatique, ou encore un renouvellement des widgets de l’écran d’accueil.

De nouveaux styles d’emojis 3D, des améliorations de la sécurité et de la confidentialité et une augmentation de la stabilité et des performances du système sont également ajoutés.

Comme à son habitude, Huawei n’a pas annoncé son intention de déployer HarmonyOS 3 en Europe. À ce jour, la marque n’utilise toujours pas son système d’exploitation dans les téléphones mobiles vendus hors de Chine, et seuls les appareils tels que les appareils portables ou les écrans intelligents utilisent ce logiciel. Espérons qu’au fil des mois, Huawei décide d’apporter la mise à jour à ces appareils dans le monde entier.

