Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro : la gamme la plus élevée de Huawei propose des caméras et une connexion par satellite

Les nouveaux modèles de la série Huawei Mate sont là, pour l’instant uniquement présentés en Chine

Comme prévu, Huawei a présenté aujourd’hui, en Chine, la nouvelle génération de sa famille phare de smartphones Huawei Mate. La série est composée de trois modèles différents, le Huawei Mate 50, le Huawei Mate 50 Pro et le Porsche Design Huawei Mate 50 RS.

Les trois terminaux arrivent à se positionner au sommet du catalogue de l’entreprise, équipant les spécifications les plus avancées qui ont été vues jusqu’à présent dans les appareils de l’entreprise, y compris des fonctionnalités jamais vues auparavant telles que la connectivité par satellite.

Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro, toutes les infos

La nouvelle génération de la famille Mate fait ses débuts avec style, en présentant un design renouvelé par rapport à la génération précédente lancée en 2020. Le Mate 50 et le Mate 50 Pro ont tous deux un dos où le module de caméra circulaire est le protagoniste, à occuper une place importante zone du panneau arrière de l’appareil.

Ce panneau est en verre, bien qu’il soit possible de choisir une version avec un dos en simili cuir, plus chère que la version « normale ». Les côtés du téléphone sont en aluminium, et Huawei affirme avoir utilisé un matériau plus résistant aux chocs que sur les générations précédentes. En ce sens, la protection IP68 est incluse dans le Huawei Mate50 Pro.

La grande différence entre les deux variantes se situe à l’avant, car le Huawei Mate 50 Pro dispose d’un écran avec une courbure plus prononcée, en plus d’avoir une « encoche » de taille considérable en haut, qui abrite la caméra pour les selfies et le système de reconnaissance faciale. Le Huawei Mate 50, d’autre part, intègre un trou où la caméra frontale est cachée.

Les écrans eux-mêmes sont également différents. Le Huawei Mate 50 est équipé d’une dalle OLED de 6,7 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ de 2700 x 1224 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 hertz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 hertz. Il est compatible avec le contenu HDR et prend en charge l’espace colorimétrique DCI-P3.

Au lieu de cela, le Huawei Mate 50 Pro élève le niveau de l’écran en incorporant un panneau de 6,74 pouces, également OLED, avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz.

Les deux téléphones sortent d’usine avec HarmonyOS 3, la dernière version du système d’exploitation de Huawei basé sur AOSP, et utilisent un processeur Qualcomm Snapdragon 888 4G, la même puce qui était déjà intégrée dans le Huawei P50 Pro que nous avons analysé à l’époque.

Malgré l’absence de connectivité 5G, Huawei a introduit pour la première fois la prise en charge de la connexion par satellite, qui, telle qu’elle est mise en œuvre par les opérateurs, devrait améliorer la couverture dans les zones difficiles et réduire la congestion sur les réseaux mobiles.

Les batteries des deux modèles sont similaires, le Huawei Mate 50 Pro étant celui qui a la capacité la plus élevée : 4700 mAh. Le Mate 50 se contente de 4460 mAh, bien que les deux modèles partagent le même système de charge rapide de 66 W par câble, 50 W sans fil, et jusqu’à 7,5 W grâce au système de charge sans fil inversé.

Il ne fait aucun doute que la photographie est le principal aspect différenciateur de cette famille d’appareils, et pour cette raison, Huawei a équipé les deux modèles de l’un des systèmes de caméra les plus avancés jamais vus sur un mobile.

Le Huawei Mate 50 combine un capteur de 13 mégapixels f/2.2 avec un objectif ultra grand-angle, avec un téléobjectif de 12 mégapixels et un zoom optique avec stabilisateur optique, ainsi qu’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un type RYYB matrice de pixels et ouverture variable f/1.4 – f/4.0.

C’est la première fois que Huawei utilise un système d’ouverture de ce type, bien que ce ne soit pas un pionnier, puisque nous avions déjà vu quelque chose de similaire dans certains anciens modèles Samsung. Cependant, la marque assure que la technologie aide le capteur à mieux s’adapter à n’importe quel environnement d’éclairage, en plus de donner à l’utilisateur la possibilité d’utiliser différents types d’ouverture pour générer un effet de flou d’arrière-plan naturel dans les portraits.

D’autre part, le Huawei Mate 50 Pro utilise le même capteur principal et le même appareil photo à objectif ultra grand angle, mais élève le niveau du capteur téléobjectif grâce à un appareil photo de 64 mégapixels avec matrice de pixels RYYB et stabilisateur optique, qui vous permet de couvrir une plage focale équivalente à 13 – 2700 millimètres.

Prix ​​du Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro et quand ils peuvent être achetés

Pour l’instant, le Huawei Mate 50 sera exclusif au marché chinois. Il n’est pas clair si Huawei finira par lancer ses nouveaux modèles sur le reste des marchés.

En Chine, le prix des appareils dépendra de la version et de la configuration choisie :

Huawei Mate 50 128 Go : 4 999 yuans, environ 721 euros à changer

Huawei Mate 50 256 Go : 5 499 yuans, environ 793 euros à changer

Huawei Mate 50 512 Go : 6499 yuans, environ 937 euros à changer

Huawei Mate 50 Pro 256 Go : 6799 yuans, environ 981 euros à changer

Huawei Mate 50 Pro 512 Go : 7799 yuans, environ 1125 euros à changer

Et ceux qui cherchent à vivre l’expérience la plus luxueuse, avec un design plus agressif, un corps en céramique et les mêmes avantages que le Huawei Mate 50 Pro, peuvent choisir la version Porsche Design Huawei Mate 50 RS, disponible au prix de 12 999 yuans, environ 1 875 euros à changer dans sa seule configuration de 512 Go.

Tous les modèles peuvent être achetés en Chine via le site officiel de la marque à partir du 21 septembre.