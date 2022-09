Gurman: Apple Watch Pro aura des bracelets et des visages exclusifs pour les sports extrêmes

Il reste moins de 48 heures avant l’événement spécial d’Apple « Far out », au cours duquel la société devrait présenter l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, les AirPods Pro 2 et une toute nouvelle Apple Watch Pro destinée aux personnes qui pratiquent des sports extrêmes. À présent, Bloomberg Le journaliste Mark Gurman a révélé qu’Apple avait développé des bracelets et des visages exclusifs pour la nouvelle Apple Watch Pro.

Dans un tweet récent, Gurman a déclaré qu’il y avait « un nouvel ensemble de groupes pour l’Apple Watch Pro qui sera assez large et jouera sur le thème des sports extrêmes ». En d’autres termes, les consommateurs désireux d’acheter Apple Watch Pro auront accès à une nouvelle gamme de bracelets de montre fabriqués exclusivement pour elle.

On ne sait pas à quoi ressembleront exactement ces bracelets de montre, mais Apple pourrait suivre une approche similaire à ce que la société fait déjà avec les bracelets de montre créés en partenariat avec Nike. Apple vend également des bracelets Apple Watch créés pour les modèles Hermès. Il convient de noter que Gurman a précédemment déclaré que même si les anciens bracelets de montre fonctionneront avec Apple Watch Pro, ils ne seront pas parfaitement ajustés.

De plus, le journaliste pense également qu’il y aura de nouveaux cadrans de montre conçus exclusivement pour le modèle Pro qui montreront des informations de fitness denses aux utilisateurs. Si c’est vrai, ce ne serait pas la première fois qu’Apple conçoit de nouveaux cadrans de montre pour un modèle spécifique d’Apple Watch.

Par exemple, seules les versions mobiles de l’Apple Watch ont un cadran nommé « Explorer », sans parler des cadrans Nike et Hermès.

Conception Apple Watch Pro

Plus tôt dans la journée, un rendu CAO divulgué a révélé la conception potentielle de l’Apple Watch Pro. Contrairement aux modèles Apple Watch actuels, le nouveau a un boîtier plus grand de 47 mm et un écran plat sans bords incurvés. Cependant, le boîtier Apple Watch Pro n’est pas plat, contrairement à ce que disaient les rumeurs précédentes. Le rendu a également révélé un troisième nouveau bouton latéral.

Selon Gurman, ce nouveau bouton est « programmable » afin que l’utilisateur puisse y définir différentes actions, telles que l’ouverture d’une application spécifique, le démarrage d’un entraînement ou toute autre action au sein d’une application. La couronne numérique est également assez différente de celle des modèles Apple Watch actuels, mais il n’est pas clair si cela permettra de nouvelles fonctionnalités logicielles.

Apple Watch Pro devrait être construit en titane. Ceci, combiné à l’écran plat, devrait rendre l’appareil plus résistant aux accidents.

Apple Watch série 8 et SE 2

En plus de l’Apple Watch Pro, Apple a également travaillé sur deux autres nouveaux modèles d’Apple Watch. L’Apple Watch Series 8, qui devrait remplacer l’Apple Watch Series 7, conservera le même design et la même taille que la génération précédente avec un matériel interne similaire. La principale différence dans le modèle de cette année sera l’ajout d’un nouveau capteur de température corporelle.

Quant à l’Apple Watch SE de deuxième génération, ou Apple Watch SE 2, Apple devrait également conserver le même design et les mêmes capteurs que le modèle actuel, mais cette fois avec un processeur plus rapide.

Fait intéressant, une rumeur de dernière minute laisse entendre qu’Apple annoncerait un autre modèle d’Apple Watch « moins cher que l’Apple Watch SE » destiné aux enfants et aux adolescents. Peut-être que la société a l’intention de conserver l’Apple Watch SE de première génération comme alternative encore moins chère.

L’événement spécial d’Apple aura lieu le mercredi 7 septembre et vous pouvez suivre la couverture complète de toutes les annonces ici sur Netcost-security.fr.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :