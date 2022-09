L’Apple Watch Pro est impressionnante, mais vous ne devriez probablement pas l’acheter

Au cours des derniers jours, nous avons vu un barrage de nouvelles fuites de détails sur la rumeur Apple Watch Pro d’Apple. L’Apple Watch Pro sera officiellement dévoilée lors de l’événement « Far out » d’Apple mercredi, aux côtés de la gamme iPhone 14.

Ces nouvelles fuites, y compris notre premier aperçu du nouveau design, montrent qu’Apple n’épargne aucune dépense sur l’Apple Watch Pro. À quelques exceptions près, cependant, il devient clair que l’Apple Watch Pro n’est pas pour la plupart des gens.

Ce que nous disent les fuites de dernière minute de l’Apple Watch Pro

Plus tôt dans la journée, des images CAO de l’Apple Watch Pro ont été divulguées pour nous donner notre meilleur aperçu du nouveau design. Ces rendus semblent avoir émergé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, et ils ont également été corroborés par Bloomberg’s Marc Gurman.

Il y a plusieurs choses importantes que nous pouvons tirer de ces images avant de voir le design officiel mercredi.

D’abord et avant tout, l’Apple Watch Pro va être grande. Comme, vraiment grand. Nous savions qu’il comporterait un boîtier plus grand de 47 mm et un écran de 1,99 pouce, mais ces rendus mettent ces chiffres en perspective. Ils montrent également une autre façon dont l’Apple Watch Pro sera encore plus grande.

Sur le côté droit, l’Apple Watch Pro semble présenter un renflement qui abrite une nouvelle couronne numérique ainsi qu’un bouton latéral similaire au modèle Apple Watch existant. Nous en apprendrons probablement plus sur le raisonnement de ce changement de conception mercredi, mais la façon dont le bouton et la couronne sont maintenant relevés du bord a un impact significatif sur la taille et l’apparence de la montre.

Pour le contexte, la plupart des gens de la soi-disant «industrie horlogère» disent que les modèles Apple Watch Series 7 existants le poussent déjà en termes de taille. Cela est particulièrement vrai du modèle 45 mm, qui dispose d’un écran de 1,77 pouces.

Apple, bien sûr, peut justifier le design (form factor) plus grand de ses montres en arguant qu’il s’agit de montres intelligentes dotées de différents capteurs de santé, batteries, technologie mobile et bien plus encore. De nombreux acheteurs d’Apple Watch sont prêts à accepter ce compromis et à porter une Apple Watch malgré le grand design (form factor).

Qui devrait acheter l’Apple Watch Pro ?

Mon argument ici n’est pas que l’Apple Watch Pro ne devrait pas exister. Il y a absolument un marché pour ces montres plus grandes et axées sur le sport et c’est celui qu’Apple devrait exploiter.

Cette nouvelle Apple Watch Pro fait passer les choses au niveau supérieur en termes de taille et elle franchit probablement une ligne pour la plupart des gens. Le boîtier plus grand, l’écran plus grand et les boutons plus grands indiquent clairement qu’Apple cible un segment de personnes axées sur les sports extrêmes, les montres robustes et celles qui ont besoin d’une autonomie de batterie extra longue.

Il commence également à sembler que l’Apple Watch Pro pourrait donner la priorité à la fonction plutôt qu’à la forme, une décision rare d’Apple, en particulier pour un produit mobile. L’écran plus grand et la finition en titane de l’Apple Watch Pro sont susceptibles d’impressionner, mais le reste de la conception et la taille sont des indicateurs clairs de l’accent mis sur la fonction plutôt que sur un design fin, léger et beau.

Comme d’habitude, cela se résumera vraiment au marketing d’Apple. L’entreprise indiquera-t-elle clairement qui devrait acheter l’Apple Watch Pro ? Tentera-t-il de cibler un marché de personnes qui veulent la « meilleure des meilleures » versions de l’Apple Watch, même si les différences réelles entre l’Apple Watch Pro et l’Apple Watch Series 8 sont négligeables pour la plupart des gens ?

Avec l’iPhone, il existe des avantages évidents dont les utilisateurs quotidiens peuvent profiter lorsqu’ils optent pour une version « Pro ». Le matériel de la caméra est nettement meilleur, les écrans sont haut de gamme, il y a un design « premium » qui ne franchit aucune ligne de praticité. Quel genre d’histoire Apple peut-il peindre pour l’Apple Watch Pro ?

L’Apple Watch Pro sera un gagnant clair pour ceux qui ont régulièrement besoin d’une autonomie de batterie beaucoup plus longue et appréciez la conception plus grande et robuste et sont dans les sports extrêmes. Il s’agit d’un petit marché qui est probablement plus petit par rapport au prix de plus de 1000 $ que nous attendons pour l’Apple Watch Pro.

Telles sont les questions et les préoccupations que j’ai avant l’événement de mercredi. Je crains que les rumeurs « Apple Watch Pro » n’aient donné une idée erronée de ce à quoi s’attendre de l’appareil, mais nous en apprendrons plus mercredi. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :