Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran du Motorola Edge 30 Neo

Les fonds d’écran du nouveau Motorola Edge 30 Neo ont fuité avant sa présentation.

Récemment, nous vous dévoilions les premières vraies images et les principales caractéristiques du Motorola Edge 30 Neo, le nouveau smartphone milieu de gamme de la firme américaine qui verra le jour dans les prochaines semaines.

Mais avant cela, vous pouvez désormais personnaliser votre téléphone Android avec les fonds d’écran exclusifs du dernier membre de la famille Motorola Edge 30.

Ces fonds d’écran ont été partagés par le support XDA-Developers et vous pouvez maintenant les télécharger en qualité maximale entièrement gratuitement.

Téléchargez maintenant les fonds d’écran originaux du Motorola Edge 30 Neo

La collection de fonds d’écran originaux pour le Motorola Edge 30 Neo est composée de 35 fonds d’écran statiques, dont quatre sont exclusifs à ce modèle, puisque chacun d’eux coïncide avec l’une des nuances du nouveau milieu de gamme de la marque appartenant à Lenovo : Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam et Ice Palace. Ces quatre fonds d’écran, que nous vous laissons sous ces lignes, ont une résolution de 1200 x 1080 pixels.

Sur les 29 fonds d’écran restants, 17 d’entre eux sont communs aux autres modèles de la série Motorola Edge 30 et parmi ceux-ci, seize ont une résolution de 3840 x 2160 pixels et le reste, que nous pouvions déjà voir dans la collection de fonds d’écran du Motorola RAZR 2022, est décoré de tuiles carrées colorées et a une résolution de 2880 x 2560 pixels.

Cette collection de fonds d’écran comprend également 12 fonds d’écran pour le mode bureau, que nous vous laissons sous ces lignes, qui ont une résolution de 3840 x 2160 pixels.

Comme d’habitude, à la fin de cet article, nous vous laissons un lien vers Google Drive à travers lequel vous pourrez télécharger tous les fonds d’écran originaux du nouveau terminal milieu de gamme de Motorola en haute qualité.

Dans tous les cas, si ces fonds d’écran ne vous plaisent pas et que vous souhaitez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone, nous vous recommandons de jeter un œil à notre sélection des meilleurs fonds d’écran pour votre mobile.

Télécharger les fonds d’écran Motorola Edge 30 Neo

