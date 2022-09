Voir La Maison du Dragon gratuitement est possible avec cette astuce

HBO vous donne la possibilité de regarder le premier chapitre de La Maison du Dragon totalement gratuit, et nous vous expliquons comment le faire

La « Maison du Dragon » était l’une des premières les plus attendues de ces dernières années. Le prequel de Game of Thrones a fait ses débuts le 21 août, et depuis lors, il est déjà devenu l’un des grands phénomènes de ce 2022. Et, si vous n’aviez pas encore eu l’occasion de voir le premier chapitre de la série, maintenant vous n’avez plus aucune excuse. : vous pouvez le faire gratuitement.

Comme on dit sur ADSLZone, s’il est vrai que HBO Max nécessite un abonnement actif pour regarder la série, la version américaine de HBO vous donne la possibilité de regarder le premier chapitre gratuitement. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez le faire.

Le premier chapitre de La Maison du Dragon, gratuit pour tous

Le premier chapitre a été diffusé, comme je l’ai dit au début, le 21 août. Chaque dimanche, un nouvel épisode est diffusé sur HBO, et en France, il est possible de suivre la série via HBO Max.

Dans le but d’attirer un public encore plus large, HBO a pris la décision de proposer gratuitement le premier chapitre via son site internet. Le chapitre est complet et peut être joué du début à la fin sans débourser un seul euro.

Regardez House of the Dragon gratuitement sur HBO Max

Pour pouvoir voir La Maison du Dragon gratuitement, accédez simplement à la page HBO et commencez à lire la vidéo. La page nous demandera d’entrer une adresse e-mail et une date de naissance pour continuer. Une fois ces données saisies, nous pourrons voir le chapitre.

Si, enfin, la série parvient à vous accrocher et que vous souhaitez continuer à la regarder, il vous suffira de vous abonner à HBO Max pour 8,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

Abonnez-vous à HBO Max

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Pour toi