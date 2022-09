Mettez à jour Google Chrome au plus vite : le navigateur présente une grave faille de sécurité

L’une des versions les plus récentes de Chrome comporte une faille de sécurité, et Google pense qu’elle est exploitée : mettez à jour le navigateur dès que possible

Quelques jours après avoir officialisé le déploiement de Chrome 105, Google vient d’annoncer l’arrivée d’une mise à jour d’urgence du navigateur, qui vient corriger une faille de sécurité catégorisée comme « haute » importance.

Tous les utilisateurs de Google Chrome sous Windows, macOS et Linux doivent télécharger et installer la dernière version de Chrome dès que possible, car Google suggère que certains pirates exploitent activement cette faille de sécurité.

La violation a été notifiée à Google le 30 août

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé, une notification anonyme reçue le 30 août a servi à identifier la faille de sécurité, identifiée comme CVE-2022-3075 et classée comme étant de grande importance. Apparemment, le bug affecte une des librairies Chromium, Mojo, et serait lié à un manque de validation des données. Il y a des indications que la vulnérabilité est exploitée, et pour cette raison, il a été décidé de ne pas partager plus de données à ce sujet pour le moment.

Google indique que la mise à jour qui résoudra la brèche sera disponible dans les prochains jours sur les plateformes concernées, et une fois que la plupart des utilisateurs du navigateur auront installé la nouvelle version, les détails techniques de l’affaire seront partagés.

La version qui résoudra les problèmes de sécurité causés par cette violation sera 105.0.5195.102, et elle sera disponible sur Windows, macOS et Linux. Il suffira de redémarrer le navigateur pour mettre à jour l’application vers la version la plus récente disponible.

Pour toi