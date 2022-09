Samsung met à jour ses téléphones pliables et ses montres intelligentes par surprise : toutes les actualités

Le Samsung Galaxy Z et la Galaxy Watch de dernière génération sont mis à jour avec d’excellentes nouvelles.

Vous n’avez pas besoin de l’un des nouveaux Galaxy Z Fold 4 ou Samsung Galaxy Watch5 pour profiter des dernières innovations logicielles de Samsung. La société a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle mise à jour destinée à la génération précédente des séries Galaxy Z et Galaxy Watch, qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de One UI.

Les Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Watch 4 sont les premiers modèles choisis par Samsung pour passer à la dernière version. Cependant, les anciens modèles de la série Z recevront également une telle mise à jour le plus tôt possible.

One UI 4.1.1 arrive sur les modèles précédents de la série Galaxy Z

Comme l’entreprise elle-même l’a annoncé, One UI 4.1.1, la version qui a fait ses débuts avec les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, arrivera bientôt sur les modèles précédents de la famille. Les premiers à recevoir la mise à jour seront les Z Flip 3 et Z Fold 3, et, plus tard, les modèles précédents de la série jusqu’à la première génération.

Cette mise à jour est basée sur Android 12L, la version du système qui sert de transition entre Android 12 et Android 13, et qui introduit des améliorations spécifiques pour les appareils pliables et à grand écran.

En quoi Android 12L est-il différent d’Android 13 ? C’est ce que tu dois savoir

En ce sens, One UI 4.1.1 introduit dans les Z Fold, Z Fold2 et Z Fold 3 une nouvelle barre des tâches inférieure qui permet un accès rapide à n’importe laquelle de nos applications, ou de basculer rapidement entre elles.

En plus de cela, One UI 4.1.1 inclut également une fonctionnalité permettant d’ouvrir rapidement des applications en mode écran partagé. Son fonctionnement est simple : faites simplement glisser l’icône d’une application de la barre des tâches vers une zone de l’écran, et elle couvrira automatiquement cette zone, laissant l’autre libre pour l’autre application que vous souhaitez exécuter simultanément.

Les possesseurs du Galaxy Z Fold pourront également profiter de nouvelles gestuelles pour tirer le meilleur parti du multitâche ou encore de la possibilité de prévisualiser une image sur l’un ou l’autre des deux écrans lors de la prise de photo.

De son côté, le Galaxy Z Flip est mis à jour pour introduire la fonction FlexCam. Ainsi, il est désormais possible de prévisualiser et de prendre des photos dans leur vraie proportion sur le plus petit écran du téléphone, et peut même activer le mode portrait. Vous pouvez également basculer entre les modes QuickShot et Flex tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

L’écran extérieur du Z Flip est justement celui qui a reçu le plus de nouveautés avec cette mise à jour. Avec One UI 4.1.1, il est possible de passer des appels, de répondre aux messages avec du texte ou des emojis et d’activer ou de désactiver différentes options via les paramètres rapides.

La mise à jour commencera à être déployée sur les Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 à partir du 5 septembre. Les autres modèles devront attendre.

One UI 4.5 sera disponible uniquement sur Galaxy Watch 4

Samsung n’oublie pas ses montres de la série pré-Galaxy Watch5 et a confirmé que les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic pourront bientôt profiter de la mise à jour vers One UI 4.5. De plus, la Galaxy Watch3 recevra également une mise à jour pour introduire quelques nouveautés spécifiques à cette version.

La mise à jour de OneUI 4.5 apporte une nouvelle collection de visages vus sur la série Watch5 et un clavier QWERTY amélioré avec prise en charge de la reconnaissance vocale et de l’écriture à main levée.

En plus de cela, la Samsung Galaxy Watch3 et la Samsung Galaxy Watch Active2 recevront deux nouveaux cadrans de montre, la détection des ronflements et une mise à jour de l’application Samsung Health Monitor, qui introduira les fonctions de pression artérielle et d’électrocardiogramme. Ils seront disponibles dans 24 pays différents.