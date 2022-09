Les étuis en silicone et en cuir pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro dévoilés avant l’événement Apple

Ce mercredi, Apple dévoilera quatre nouveaux modèles d’iPhone 14 lors de son événement « Far Out ». Les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max font l’objet de rumeurs depuis des mois, et à l’approche de leur annonce, nous avons pu recueillir plus d’informations à leur sujet.

Cette fois, un leaker montre quelles seront les couleurs des étuis en cuir et en silicone pour les nouveaux iPhones, tout en doublant un rapport précédent par Netcost-security.fr en disant que la version plus grande et régulière de l’iPhone 14 s’appellera en effet Plus et non Max.

utilisateur Twitter Majin Bu est bien connu pour avoir divulgué des coques d’iPhone avant leurs annonces – que ce soit avec le dévoilement d’un nouvel iPhone ou avec les nouvelles options de printemps. Maintenant, avant l’événement Apple, il est en mesure de montrer les couleurs des étuis en cuir pour iPhone 14 Pro et des étuis en silicone pour iPhone 14. Voici les couleurs :

Étuis en cuir : Orange vif, marron, mordoré, bleu nuit, noir, vert sapin

: Orange vif, marron, mordoré, bleu nuit, noir, vert sapin Etuis en silicone : Minuit, succulent, rose craie, rouge, lilas, lueur du soleil, bleu orage et sureau

Bien que ce ne soient probablement pas les noms des boîtiers, il est intéressant de vérifier les couleurs possibles. Personnellement, je pense que l’étui en cuir «Midnight Blue» de l’iPhone 14 Pro me semble violet – ce qui pourrait correspondre parfaitement au modèle supposé violet 14 Pro. Il en va de même pour l’affaire « Elderberry » 14 .

Il est également important de jeter un coup d’œil à ces étuis et d’essayer de les faire correspondre aux couleurs supposées des nouveaux iPhones.

Tout d’abord, les rapports indiquent que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus seront disponibles dans les couleurs suivantes : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Pour le contexte, l’iPhone 13 est disponible en rouge, starlight, minuit, bleu et rose. Cela indique qu’Apple prévoit d’abandonner la couleur rose cette année. Cette fuite ne fait probablement pas référence avec précision aux noms des couleurs. Par exemple, « noir » est susceptible d’être minuit et « blanc » est susceptible de faire référence à la lumière des étoiles.

Le même rapport indique que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront disponibles en vert, violet, graphite, argent et or.

