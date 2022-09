POCO M5 et POCO M5s: la gamme d’entrée est renouvelée avec de grands écrans et beaucoup de batterie pour peu d’argent

Ce sont les nouveaux POCO M5 et POCO M5, deux téléphones d’entrée de gamme dotés de puissance et d’un écran lisse

POCO démarre le mois de septembre en renouvelant sa famille de smartphones la plus populaire. La sous-marque Xiaomi a présenté aujourd’hui les nouveaux POCO M5 et POCO M5, deux smartphones destinés au segment d’entrée de gamme, qui viennent prendre le relais du précédent POCO M4, introduisant de nouvelles fonctionnalités intéressantes au niveau de l’écran, du processeur, de l’appareil photo ou de la batterie. , tout en restant en dehors de la 5G.

Les deux appareils se concentrent sur l’offre d’une expérience fiable à un prix raisonnable, nous ne trouverons donc pas les processeurs les plus puissants, les mémoires les plus rapides ou les dernières avancées en termes de connectivité. Cependant, les deux modèles affichent un rapport spécifications-prix difficile à améliorer, et c’est précisément la plus grande vertu de ces deux candidats les plus vendus.

POCO M5, toutes les infos

POCO M5 Caractéristique Dimensions 163,99 mm x 76,09 mm x 8,9 mm

201 grammes Filtrer Écran LCD IPS de 6,58 pouces

FullHD+

20:9

Des lunettes de gorille

Luminosité jusqu’à 500 nits

30/60/90Hz Processeur MediaTek Helio G99 RAM 4/6 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 12 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go UFS 2.2

Socket en charge de la carte MicroSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

50MP f/1.8 avec PDAF

Macro 2MP

Capteur de profondeur 2MP

Frontale :

5MP f/2.2 Tambours 5000mAh avec une charge rapide de 18W

Chargeur 22,5 W inclus Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

NFC

infrarouge

Socket casque 3,5 mm connectivité Double SIM, double veille : 4G + 4G

NFC

Bluetooth 5.3

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz

Le POCO M5 est le modèle destiné au public le plus « gamer », car il dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 90 hertz, et parce qu’il est équipé d’un processeur plus puissant que celui de son frère, le MediaTek Helio G99, à partir de huit cœurs capables de fonctionner à un maximum de 2,2 GHz et fabriqués au format TSM 6 nanomètres, en plus d’être accompagné du GPU ARM Mali G57 MC2.

Il a un design légèrement différent des modèles précédents de la marque, avec un corps unibody dont la finition simule le cuir et est disponible dans les couleurs jaune, vert et noir.

Son écran est IPS et a une diagonale de 6,58 pouces, avec une résolution Full HD + et un trou qui abrite la caméra selfie de 5 mégapixels. Le système de caméra arrière est dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, qui est accompagné de deux caméras supplémentaires pour les macros et les portraits, de 2 mégapixels chacune.

Tout cela est soutenu par une grande batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Le chargeur est inclus dans la boîte.

POCO M5s, toutes les infos

PETITS M5 Caractéristique Dimensions 160,46 mm x 74,5 mm x 8,29 mm

178,8 grammes Filtrer AMOLED de 6,43 pouces

FullHD+

20:9

Verre Gorille 3

Luminosité jusqu’à 1100 nits Processeur MediaTek Helio G95 RAM 4/6 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 12 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go UFS 2.2

Socket en charge de la carte MicroSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

64MP f/1.8 avec PDAF

8 MP ultra grand angle f/2.2

Macro 2MP

Capteur de profondeur 2MP

Frontale :

13MP f/2.4 Tambours 5000mAh avec une charge rapide de 33W Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

infrarouge

Socket casque 3,5 mm

Moteur de vibration de l’axe Z

déverrouillage du visage

IP53 connectivité Double SIM, double veille : 4G + 4G

NFC

Bluetooth 5.0

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz

De son côté, le POCO M5s coupe sur certains aspects pour élever le niveau sur d’autres. Bien que son processeur soit le MediaTek Helio G95, pas aussi puissant ou efficace que celui du POCO M5, il nous offre en retour un écran AMOLED de 6,43 pouces qui, oui, conserve un taux de rafraîchissement standard de 60 hertz.

Il améliore également le système de caméra en s’équipant d’un capteur principal de 64 mégapixels, et un quatrième capteur doit être ajouté à l’arrière, de 8 mégapixels et associé à un objectif ultra grand-angle.

Sa batterie conserve une capacité de 5000 mAh, mais sa charge rapide augmente pour atteindre une puissance de 33 W. En ce sens, il convient de mentionner que, dans certaines régions, le chargeur sera vendu séparément et ne sera pas inclus avec le téléphone.

Prix ​​POCO M5 et M5s et où acheter

Les nouveaux smartphones POCO sont désormais à retrouver sur le site de la marque. Bientôt, ils seront également disponibles à l’achat auprès d’autres revendeurs agréés, tels qu’Amazon.

Le prix de chaque modèle dépendra de la configuration de mémoire et de stockage choisie.

POCO M5 4/64 Go : 209,99 euros

POCO M5 4/128 Go : 229,99 euros

POCO M5s 4/64 Go : 189,99 euros

POCO M5s 4/128 Go : 209,99 euros

POCO réalisera une offre de lancement disponible entre le 12 et le 16 septembre, à travers laquelle il sera possible d’obtenir les deux appareils à un prix réduit. Le POCO M5 peut être acheté pour 189,99 € et 209,99 €, et les POCO M5 seront disponibles à prix réduit pour 169,99 € ou 189,99 €.