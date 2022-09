Le rendu CAO revendiqué de la conception Apple Watch Pro donne du poids à la théorie des boutons supplémentaires

Des fuites de cas tiers ont suggéré que la conception de l’Apple Watch Pro inclurait un bouton supplémentaire, du côté opposé à la couronne numérique existante et au bouton latéral – et cela est maintenant soutenu par un rendu CAO revendiqué.

L’image de conception assistée par ordinateur (CAO) montre également l’affichage plus plat que nous attendons du nouveau modèle Apple Watch robuste…

Voici un bref résumé de ce que nous attendons actuellement pour la nouvelle Apple Watch Pro :

Mais un rapport de ce matin semble également pointer vers un bouton supplémentaire.

Quelques sources ont publié des images de boîtiers tiers conçus pour la prochaine Apple Watch Pro. Les boîtiers pourraient pointer vers un bouton supplémentaire sur la nouvelle montre robuste, du côté opposé à la couronne numérique et au bouton latéral […]

D’un côté, les choses ressemblent aux modèles existants. Nous pouvons voir des découpes pour la couronne numérique, le bouton latéral et le microphone. Les choses deviennent plus intéressantes du côté opposé. On peut voir deux ouvertures, une longue et une plus ronde et plus ovale. L’un est susceptible d’être pour le haut-parleur, qui se trouve au centre de ce côté sur les modèles actuels. La position de cette découpe suggère qu’elle a été repositionnée de manière décentrée. Mais cette deuxième découpe semble être conçue pour un bouton supplémentaire.