Le premier téléphone avec un capteur 200MP est filtré et sortira avec la signature de Motorola

Ce nouveau terminal Motorola sera le premier téléphone à monter un capteur 200MP, à ce jour le plus grand jamais intégré dans un smartphone.

Parfois, ce métier vous met face à des coïncidences surprenantes. S’il y a quelques heures, nous avons publié cet article sur la question de savoir si 200MP est l’avenir ou non, nous avons également appris aujourd’hui une fuite d’Evan Blass concernant le premier téléphone doté d’un capteur 200MP.

Via son compte Twitter, le leaker bien connu a montré une vidéo promotionnelle du nouveau téléphone Motorola, qui n’est pas encore sorti et dont nous connaissons déjà le nom. Et bien que l’annonce d’un nouveau téléphone soit toujours une bonne nouvelle, elle est certainement éclipsée par le capteur de l’appareil photo.

Voici le Motorola Edge 30 Ultra

Dans la vidéo insérée dans le tweet, d’une durée d’une minute, nous avons un gros plan du capteur arrière de ce que sera le Motorola Edge 30 Ultra. À ce jour, il s’agit du plus grand capteur jamais installé sur un téléphone.

Cet énorme capteur est accompagné de deux caméras supplémentaires placées juste en dessous. De Motorola, ils assurent que l’appareil photo sera « incroyable dans n’importe quelle lumière » et ont même partagé des photographies qui montrent les capacités du capteur en basse lumière.

Et il y a des nouvelles plus intéressantes, comme le fait qu’il intégrera un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 et une charge ultra-rapide de 125 W. À ces fonctionnalités s’ajoutent d’autres que l’on peut voir dans la vidéo, comme l’écran pOLED qui promet plus d’un milliard de couleurs et le son Dolby Atmos.

Si le précédent Motorola Edge 30 Neo était appelé à se battre pour devenir l’une des stars du milieu de gamme, avec cet Edge 30 Ultra Motorola veut prendre d’assaut le haut de gamme. Les spécifications que nous connaissons en attestent.

De Motorola, il n’a pas été question de date de présentation mais, comme l’indiquent des médias tels que Android Authority, l’apparition de fuites vidéo comme celle-ci pourrait indiquer que nous sommes très proches de recevoir des nouvelles officielles sur ce Motorola Edge 30 Ultra.

Pour toi