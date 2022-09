Le Google Pixel 7 Pro est filtré en vidéo un mois après sa présentation

Quelqu’un a réussi à mettre la main sur un Pixel 7 Pro alors qu’il reste encore un mois avant sa présentation.

Si les rumeurs ne déçoivent pas, il reste un peu plus d’un mois avant la présentation officielle des nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. S’il est vrai que Google a déjà annoncé ses nouveaux téléphones, beaucoup de ses actualités restent un mystère. Bien que tout semble indiquer que cela est sur le point de changer.

Et c’est qu’un magasin de technologie originaire du Bangladesh a publié sur Facebook une vidéo unboxing du plus avancé des deux smartphones que Google prévoit de présenter début octobre. Ainsi, pour la première fois, nous pouvons voir le Pixel 7 Pro dans les moindres détails.

Le premier déballage du Pixel 7 Pro leak en vidéo

Bien qu’elle ne soit pas dans la qualité que nous souhaiterions, la vidéo nous permet de jeter un œil au design complet du Google Pixel 7 Pro, dans sa finition noire.

L’appareil dispose d’un corps en verre avec une finition brillante, et le principal changement par rapport à la génération actuelle se trouve dans la barre de caméra qui traverse le dos, puisqu’elle est désormais en aluminium, et non en verre comme dans le Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

On peut également voir comment les marges entourant l’écran ont été légèrement réduites par rapport à celles observées sur le Pixel 6 Pro.Cependant, la différence semble être minime.

En plus de l’appareil lui-même, la vidéo nous permet également de jeter un œil à la box mobile, très similaire à celle des autres produits fabriqués par Google. Comme prévu, le chargeur ne semble pas être inclus dans la boîte avec le mobile, et il faudra l’acheter séparément ou en utiliser un existant compatible avec le système de charge rapide du téléphone.

