Les 14 premiers téléphones Realme qui vont être mis à jour vers Android 13

Nous savons déjà quand realme UI 4 arrivera sur les principaux téléphones mobiles de la société chinoise

Comme d’autres marques l’ont fait ces dernières semaines, realme a confirmé aujourd’hui sa feuille de route pour la mise à jour de ses téléphones vers Android 13. La société prévoit de lancer realme UI 4.0 dans les prochains jours et de confirmer toutes les nouvelles qui arriveront avec la nouvelle version. D’ici là, on peut déjà savoir quels seront les premiers mobiles de la marque à recevoir la mise à jour.

realme UI 4 basé sur Android 13 peut désormais être testé sur l’un des derniers fleurons de l’entreprise, le realme GT 2 Pro.Au fil des semaines, l’entreprise élargira la liste des appareils compatibles pour couvrir l’ensemble de ses smartphones milieu de gamme et haut de gamme. -fin.

Avez-vous l’un de ces téléphones realme? Bientôt, vous pourrez profiter d’Android 13

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé via son profil sur Weibo, Android 13 a commencé son déploiement parmi les mobiles de la marque en août dernier, à commencer par le realme GT 2 Pro. Cependant, il convient de noter que la mise à jour est actuellement en accès anticipé et n’est que disponible en Chine.

Tout au long du mois de septembre, d’autres modèles seront ajoutés à la liste des téléphones realme mis à jour vers Android 13, il s’agit des différents modèles de la série realme GT Neo 3 et du realme GT Neo 2.

Le déploiement de la mise à jour parmi les téléphones milieu de gamme et haut de gamme de la marque se terminera en décembre, avec la mise à niveau de realme GT Neo 2, GT Neo 2 Dragon Ball Edition et GT Neo vers Android 13 avec realme UI 4.

Août 2022 : realme GT 2 Pro

Septembre 2022 : realme GT Neo 3 150W, GT Neo 3, GT Neo 3 Naruto Limited Edition et Realme GT 2

Octobre 2022 : realme GT 2 Master Discovery Edition, Q5 Carnival Edition, Q5 Pro, Q5, GT Master Explorer Edition

Novembre 2022 : realme GT

Décembre 2022 : realme GT Neo 2, GT Neo 2 Dragon Ball Custom Edition, GT Neo Flash Edition et GT Neo

Pour l’instant, la marque n’a pas révélé quand elle prévoyait de mettre à jour ses téléphones moins chers vers la prochaine version de realme UI basée sur Android 13. En ce sens, on ne sait pas non plus quand le déploiement de realme UI 4 en dehors du marché chinois commencera.