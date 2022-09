Gurman : Apple développe trois casques, « Reality Pro » qui sera dévoilé en 2023

Alors que les gens sont enthousiasmés par l’événement Apple de septembre, BloombergMark Gurman est de retour avec plus d’informations concernant le prochain casque de réalité mixte. Gurman ne s’attend à aucune annonce cette semaine concernant cette nouvelle catégorie de produits, mais son Allumer newsletter est plein de nouvelles informations sur les projets d’Apple.

Selon lui, Apple développe trois nouveaux casques nommés N301, N602 et N421. Le premier casque qu’Apple dévoilera s’appellera probablement Apple Reality Pro. Ce sera un casque de réalité mixte et « finira probablement par être le rival haut de gamme de la société avec le prochain Quest Pro de Meta ».

En janvier, j’avais entendu dire qu’Apple envisageait d’appeler le casque Apple Reality ou Apple Vision. Il semble maintenant que la société a atterri sur une version d’Apple Reality comme nom.

L’appareil est en développement depuis des années et combinera réalité augmentée et réalité virtuelle. Apple lancera le casque en 2023, avec une version plus légère uniquement AR à venir dans les années suivantes.