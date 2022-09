Apple Watch Series 8, Watch Pro et SE 2 dernières informations avant l’événement iPhone 14

Dans trois jours, Apple annoncera une nouvelle Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro et Apple Watch SE 2. Dans son Allumer bulletin, Bloomberg‘s Mark Gurman partage les dernières informations sur ces nouvelles montres avant l’événement iPhone 14 de mercredi.

Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé cette année concernant ces trois montres, Gurman apporte ses dernières informations sur la série Apple Watch Series 8. Voici ce que vous devez savoir :

Apple Watch série 8 : Cette montre apportera un nouveau capteur de température corporelle, comme déjà couvert, et des fonctionnalités de santé des femmes liées à la fertilité ;

Cette montre apportera un nouveau capteur de température corporelle, comme déjà couvert, et des fonctionnalités de santé des femmes liées à la fertilité ; Apple Watch SE 2 : Cette montre conservera le même look que sa première génération, mais verra une mise à niveau de la puce S5 vers la puce S8 – qui devrait présenter de nombreuses similitudes avec les processeurs S6 et S7.

Pour le Apple Watch Pro, Bloomberg‘s journaliste a le plus d’informations. Outre la puce S8, le capteur de température corporelle et la fonction de santé des femmes, cette montre robuste et haut de gamme sera destinée aux « athlètes intensifs comme les vététistes, les randonneurs et les coureurs de marathon ».

Avec un « affichage sensiblement plus grand », il comportera des cadrans de montre repensés, plus de statistiques de suivi de la condition physique et de la santé, une batterie plus grande et le mode de faible consommation selon les rumeurs.

Gurman dit que cet appareil « ne plaira probablement pas à tous les consommateurs, car il sera plus gros que la plupart des poignets ». À propos de la controverse sur la compatibilité rétro, le journaliste double sur le fait que « compte tenu de la taille plus grande, les anciens bracelets Apple Watch peuvent ne pas sembler alignés avec l’appareil, mais le nouveau boîtier est conçu pour que les bracelets existants puissent toujours fonctionner ».

Le journaliste évoque également la compétitivité et le prix de Garmin :

L’appareil devrait plaire aux personnes qui ont convoité les offres Garmin également importantes. Apple travaille sur cette nouvelle montre depuis un certain temps (…) Je m’attends à ce que cette montre coûte au moins 900 $ à 1 000 $, dépassant l’édition Apple Watch actuelle. À titre de comparaison, les montres haut de gamme de Garmin coûtent entre 1 000 et 1 500 dollars. Amazfit est également en concurrence dans cette catégorie, bien que généralement à des prix inférieurs.

