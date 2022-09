Gurman: les modèles d’iPhone 14 Pro seront dotés de batteries plus grandes, Apple se concentrant sur la technologie eSIM

Quelques informations supplémentaires avant l’événement iPhone 14. Selon Bloombergest Mark Gurman dans son Allumer newsletter, les modèles d’iPhone 14 Pro seront équipés de batteries plus grandes. Ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple augmente la taille de la batterie tout en améliorant les performances du processeur. De plus, la société semble se concentrer sur la technologie eSIM dès le départ, plutôt que sur les cartes SIM physiques.

ce n’est pas la première fois Netcost-security.fr rapporte que la série iPhone 14 recevra des batteries plus grandes. En juin, l’utilisateur de Twitter CrevettePommeProqui a toujours été en mesure de trouver des rumeurs sur les réseaux sociaux chinois concernant les nouvelles versions d’Apple, montre un message qui pourrait confirmer la taille de la batterie des nouveaux iPhones réguliers et pro.

Selon un article de Baidu, l’iPhone 14 standard pourrait disposer d’une batterie de 3 279 mAh par rapport à l’iPhone 13, 3 227 mAh. Le 14 Pro pourrait utiliser une batterie de 3 200 mAh, contre 3 095 mAh pour l’iPhone 13 Pro. En revanche, le 14 Pro Max aurait une batterie légèrement plus petite, avec 4 323 mAh par rapport au 13 Pro Max avec 4 352 mAh.

Bien que Gurman ne parle pas des modèles réguliers d’iPhone 14, ce serait vraiment intéressant s’il avait raison sur le fait que les modèles Pro obtiennent une batterie plus grande – ce que les utilisateurs veulent toujours.

Au-delà de l’encoche, on me dit de m’attendre à ce que les modèles d’iPhone 14 Pro apparaissent globalement légèrement plus grands et incluent des lunettes plus minces. Ils auront aussi des batteries plus grosses.