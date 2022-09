7 fonctions du Google Pixel qui devraient atteindre tous les mobiles Android

Ce sont les 7 fonctions du Google Pixel que l’on aimerait voir dans le reste des mobiles Android.

La raison pour laquelle le Google Pixel a réussi à conquérir autant d’utilisateurs ne se concentre pas sur son design ou son matériel mais plutôt sur son logiciel, puisque Google chouchoute ses terminaux en les dotant de fonctions exclusives que l’on ne retrouve pas dans le reste des smartphones Android.

Pour cette raison, nous avons pensé que c’était une bonne idée de partager avec vous les 7 fonctions de Google Pixel qui devraient atteindre tous les mobiles Android.

Sa sonnerie

L’une des fonctions les plus utiles de Google Pixel est la lecture en cours, une fonctionnalité qui vous permet de savoir quelle chanson joue autour de vous à tout moment, même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet, car elle est basée sur un système de machine apprentissage qui consulte une énorme base de données de chansons.

Copiez du texte, des images et des liens depuis le multitâche

Les Google Pixels ont une série de fonctionnalités très utiles dans leur multitâche, grâce auxquelles vous pouvez sélectionner du texte, enregistrer des images et copier des URL directement à partir de la vue des applications récentes du multitâche.

Ainsi, si vous êtes dans la vue des applications récentes et appuyez longuement sur un texte, un menu flottant apparaît avec lequel vous pouvez copier, partager ou rechercher des informations sur Internet concernant ledit texte.

Quelque chose de similaire se produit avec les images, car si vous cliquez sur l’icône qui apparaît en bas à gauche, un menu s’affiche, ce qui, dans ce cas, vous permettra non seulement de copier et de partager ladite image mais aussi de l’enregistrer dans la galerie de votre terminal et recherchez toutes les informations le concernant avec Google Lens.

Mais ce n’est pas tout, car à partir du multitâche, vous pourrez également copier et partager l’URL d’une page Web simplement en cliquant sur l’icône de la chaîne qui apparaît dans le coin supérieur droit du navigateur Web.

Suspendre certaines applications

Les Google Pixels vous permettent de vous déconnecter facilement d’Instagram ou de TikTok, car ils ont une fonction qui vous permet de « mettre en pause » les applications pendant un certain temps, de sorte que vous ne pourrez pas les ouvrir du reste de la journée ou recevoir des notifications d’eux-mêmes.

Pour mettre en pause une application sur un Pixel, il vous suffit d’appuyer longuement sur son icône et de cliquer sur l’icône de sablier qui apparaît en haut à gauche.

Voir les sous-titres de n’importe quelle vidéo

Une autre des fonctionnalités exclusives du Pixel qui devrait atteindre le reste des téléphones Android est la fonction « Live Captions » ou sous-titres automatiques, qui, comme son nom l’indique, est chargée de vous montrer les sous-titres en temps réel de n’importe quelle vidéo, à la fois que vous pouvez trouver dans des applications comme YouTube ou Instagram comme celles que vous avez enregistrées dans la galerie de votre smartphone.

Malheureusement, ces sous-titres automatiques ne sont disponibles qu’en anglais, mais Google a déjà confirmé qu’ils seront compatibles, au plus tôt, avec le reste des langues du monde, y compris l’français.

Détection des accidents de la circulation

Cette fonctionnalité est arrivée sur le Google Pixel en France il y a environ un an et grâce à elle, votre terminal pourra savoir si vous avez subi un grave accident de la circulation en utilisant la localisation, les capteurs de mouvement et même la détection des sons à proximité et si oui, il se chargera d’appeler les services d’urgence et partagera avec eux non seulement votre position mais aussi d’autres informations sur l’incident.

contact rapide

Les Google Pixels ont également une fonction très utile appelée « Quick touch » qui vous permettra d’effectuer une série de tâches telles que prendre une capture d’écran, réveiller l’assistant Google, mettre en pause la lecture de contenu multimédia, accéder au multitâche, afficher le panneau de notification ou ouvrez une application spécifique simplement en appuyant deux fois à l’arrière du terminal.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre Google Pixel, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Entrez les paramètres de votre terminal

Allez dans la section Système

Dans Gestes, cliquez sur l’option Quick touch pour lancer des actions

Activez le Switch à droite de Use Quick Touch

Sélectionnez l’action que vous souhaitez exécuter lorsque vous appuyez deux fois sur le dos du smartphone

Écran d’appel

La dernière fonctionnalité du Pixel que nous aimerions voir dans le reste des mobiles Android est Call Screen, une fonction qui se charge de gérer les appels indésirables sans avoir à les récupérer.

14 fonctions que vous n’aurez sur votre mobile que si vous achetez un Google Pixel

Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, l’application Téléphone détectera quand un appel pourrait être un spam et vous donnera la possibilité de répondre via l’assistant Google en utilisant une série de réponses prédéfinies parmi lesquelles vous pourrez choisir.