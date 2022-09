Dans trois jours, Apple dévoilera la prochaine génération de smartphones avec la série iPhone 14. Alors que beaucoup de rumeurs ont couru cette année, la semaine qui précède l’événement Apple est toujours pleine de rumeurs et de fuites de dernière minute. Voici tout ce que nous avons entendu sur le prochain iPhone 14 avant sa sortie.

Perforation + découpe de pilule sera en fait une longue conception de pilule

Pendant des mois, Netcost-security.fr et d’autres publications ont signalé la nouvelle découpe perforation + pilule pour la série iPhone 14 Pro, mais une nouvelle fuite suggère qu’Apple utilisera un ajustement logiciel pour créer une longue conception de pilule. Entre les capteurs Face ID et la caméra frontale, la société aurait ajouté des étiquettes de confidentialité.

Lorsque vous êtes sur un appel FaceTime, si Instagram vous demande votre position ou si quelqu’un vous appelle par vidéo sur WhatsApp, l’iPhone affiche déjà une lumière verte, orange ou bleue. Ces indicateurs se trouvent dans le coin droit de l’encoche de l’iPhone. Maintenant, il semble qu’ils se trouveront entre les capteurs de Face ID et de caméra frontale, comme vous pouvez en savoir plus ici.

L’iPhone 14 Pro aura une refonte de l’application Appareil photo grâce au nouveau design

Suite à cette découverte faite par Netcost-security.frnotre source affirme également que l’application Appareil photo aura quelques ajustements car Apple prévoit également une refonte de l’application où la plupart des commandes sont déplacées vers la partie supérieure de l’écran.

Des commandes telles que le bouton flash et le bouton Live Photo sont désormais positionnées dans la barre d’état, tandis que des paramètres photo et vidéo plus granulaires se trouvent directement sous les découpes d’affichage. Cette modification donnera aux utilisateurs une vue plus large de l’aperçu de la caméra en déplaçant les commandes vers le haut et en déplaçant certaines d’entre elles dans la barre d’état.

Les images ci-dessus montrent ces changements. Ce sont des maquettes basées sur les informations de notre source.

Un iPhone régulier plus grand appelé 14 Plus, pas Max

On dit qu’Apple abandonne le modèle iPhone mini en ce qui concerne une version plus grande du modèle régulier. Alors que les débats sur la question de savoir s’il s’appellerait iPhone 14 Plus ou 14 Max, des sources Netcost-security.fr familières avec le sujet affirment que le nom sera en fait iPhone 14 Plus.

De plus, au moins depuis juillet, les fabricants d’étuis pour iPhone ont reçu l’ordre de ne pas utiliser la marque iPhone 14 Max, car ce ne sera pas le nom réel du produit.

Par ailleurs, Netcost-security.fr des sources ont confirmé que l’étui standard pour iPhone 13 conviendra au modèle standard d’iPhone 14. Enfin et surtout, on nous a dit qu’Apple pousserait son nouvel adaptateur 35W comme chargeur incontournable pour l’iPhone 14 Pro.

L’indicateur de batterie classique fait son retour avec la série iPhone 14 Pro

Selon les informations partagées avec MacRumeurs dans son forum, un leaker anonyme affirme que l’iPhone 14 Pro avec iOS 16 ramènera l’indicateur de batterie classique sur la barre d’état. Par ailleurs, ils ont également partagé des informations sur ce à quoi ressemblera ce smartphone avec la nouvelle technologie Always-on Display – qui Netcost-security.frexclusivement signalé.

Avec iOS 16 beta 5, Apple a ajouté le pourcentage de batterie de l’iPhone à l’intérieur de l’icône de la batterie. Alors que de nombreux modèles d’iPhone pourront profiter de ce nouveau look, il semble qu’Apple pourrait viser un design exclusif pour la série iPhone 14 Pro ramenant la barre d’état classique.

Avec cela, Apple amènerait la barre de signal de porteuse vers la gauche tout en apportant la bascule d’emplacement et les informations complètes sur la batterie à droite (icône + pourcentage). Si cela s’avère vrai, ce serait la première fois depuis l’iPhone 8 – en dehors de la série SE – qu’Apple adopte ce design classique.

Hausse du prix de l’iPhone 14 attendue, mais pas autant que nous le pensions

À partir de maintenant, il semble clair qu’Apple augmentera les prix de l’iPhone 14. Avec la récession à venir combinée aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement, à la guerre et aux nouvelles technologies, Apple semble viser de nouveaux prix pour ces smartphones à venir.

Un rapport de Force de tendance à partir de cette semaine indique qu’à la lumière d’une économie difficile et d’un marché des smartphones en déclin, il s’attend à ce qu’Apple joue la sécurité avec des augmentations plus faibles.

Les mises à niveau telles que la capacité de mémoire de démarrage initiale augmentant à LPDDR5 6 Go et 256 Go, la caméra principale passant à 48 millions, les changements de conception d’identification de visage, etc., devraient augmenter les prix de départ. Cependant, sous la pression de la hausse de l’inflation mondiale et des taux de change, Apple devrait adopter une stratégie de prix plus prudente afin de ne pas affecter ses performances commerciales.

La firme prévoit donc des hausses de prix plus modestes pour l’iPhone 14, avec des prix de départ de :

14 : 749 $

14 maximum : 849 $

14 Pro : 1 049 $

14 Pro Max : 1 149 $

Tous les modèles d’iPhone doivent avoir 6 Go de RAM, les modèles Pro pour commencer avec 256 Go de stockage

Les analystes de TrendForce sont ceux qui prédisent que l’iPhone 14 Pro commencera avec 256 Go de stockage, ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple vise un prix plus élevé pour ces iPhones. De plus, la publication attend également 6 Go de RAM sur ces modèles.

Utilisateur de Twitter et leaker CrevettePommePro a partagé un post Weibo qui dit la même chose. Les quatre modèles disposeront de 6 Go de RAM. Pour le contexte, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont 4 Go de RAM, tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont 6 Go de RAM. Donc, si l’on en croit cette fuite, l’iPhone 14 offrira plus de RAM que l’iPhone 13, tandis que le 14 Pro s’en tiendra à 6 Go.

Ce serait la troisième année consécutive que les iPhones du modèle « Pro » disposent de 6 Go de RAM. Une fuite précédente suggérait que le 14 Pro passerait à 8 Go, mais le consensus s’est depuis fixé sur 6 Go à la place.

Au final

Ce sont toutes les dernières rumeurs concernant les nouveaux modèles d’iPhone 14 qui sont plus susceptibles d’être crues. Maintenant que vous les avez rattrapés, êtes-vous enthousiasmé par le discours d’ouverture « Far Out » du 7 septembre ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

