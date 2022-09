Je vous facilite la cuisine saine à la maison: c’est le best-seller de la cuisine, il doit y avoir une raison

Les friteuses à air chaud révolutionnent la cuisine d’aujourd’hui avec des prix révolutionnaires.

Un nouveau mois commence, l’un des plus durs de l’année avec la rentrée et le quotidien. Mais ce n’est pas pour cela que nous devrions revenir à toutes les routines pré-été. Dans la cuisine, il y a certaines habitudes à changer, l’une d’elles est notre alimentation qui peut être variée et plus saine à partir de maintenant avec ce gadget super-vendeur. Ce modèle compte près de 90 000 avis avec une moyenne de 4,7 points sur 5.

Les friteuses à air chaud sont à l’ordre du jour, et si vous n’en avez pas, je ne sais pas ce que vous attendez. J’en ai un à la maison et je pensais que je l’utiliserais beaucoup moins qu’aujourd’hui. Au début, je pensais « c’est un four miniature, c’est pour ça que j’utilise le four », mais au fil du temps, j’ai réalisé à quel point nous économisons de l’énergie avec cette friteuse sans huile.

COSORI Friteuse sans Huile 5.5 L

Achetez de la santé avec cette friteuse à air

Les saveurs que l’huile bouillante laisse dans certains aliments frits ne peuvent pas être obtenues avec juste de l’air et un peu d’huile, mais votre corps le remarquera à moyen terme, je vous l’assure. Une friteuse à air chaud vous offre une cuisson interne des aliments exactement comme avec l’huile, mais en réduisant jusqu’à 100% les graisses saturées de l’huile de friture que nous utilisions auparavant. Dans mon cas, je n’ajoute pas d’huile à la plupart des aliments, pour d’autres seulement une cuillère à café et rien de plus.

Cette friteuse possède un bol d’une capacité de 5,5 litres, suffisant pour un repas pour deux personnes. Il y a plus de litres, mais avec celui-ci pour les urgences ou pour la nourriture de tous les jours, vous en avez plein. Il a une puissance allant jusqu’à 1 700 W, il dispose de 11 programmes de cuisson parmi lesquels on voit des pommes de terre frites, des surgelés, des filets de viande, des légumes, du pain ou des fruits de mer, entre autres. De plus, il est accompagné d’un livre de cuisine avec 100 recettes en français au format papier.

Une friteuse à air change votre vie, je vous le dis par expérience.

Vous n’aurez pas à abandonner les aliments frits et battus, vous n’éliminerez qu’un pourcentage très élevé des graisses que vous ingérez habituellement, ce que votre santé remarquera. Cette friteuse peut garder vos aliments au chaud une fois qu’ils sont terminés, au cas où vous auriez besoin de régler la minuterie pour la cuisson et que cela prendrait plus de temps que le temps défini pour revenir. De plus, la température que nous pouvons utiliser varie de 75 à 205°C avec un temps de préparation allant jusqu’à 60 minutes.

Le panneau qui se monte sur sa partie supérieure est tactile et très simple d’utilisation. Le seau est retiré au moyen d’une simple poignée à extraire avec laquelle la cuisson s’arrêtera immédiatement une fois que nous l’enlevons, pour plus de sécurité. Le bol peut être nettoyé au lave-vaisselle et est antiadhésif. Nous pouvons trouver ce modèle en trois couleurs, noir, blanc et rouge, pour choisir celui qui convient le mieux au design de votre cuisine.

