Quand vaut-il la peine de prendre des photos RAW avec son mobile ?

Il y a une raison claire pour laquelle vous devriez photographier en RAW. On vous dit de quoi il s’agit, et aussi comment vous pouvez prendre des photos dans ce format avec votre mobile.

Les photos RAW ont leurs avantages et leurs inconvénients. D’une part, ils sont très utiles car ils nous permettent de modifier tous les paramètres de l’image sans affecter la qualité. Cependant, vous devez également garder à l’esprit que les photos RAW sont très lourdes, elles « consomment » donc peu à peu la mémoire de votre téléphone mobile.

Il existe un cas particulier dans lequel il vaut la peine de prendre des photos RAW avec votre mobile, car vous profiterez pleinement de ses avantages et la mémoire perdue ne fera pas si mal. Si dans votre cas personnel cela vaut la peine de prendre des photos RAW, vous pouvez également découvrir dans cet article comment vous pouvez les prendre avec votre mobile, à la fois avec l’application native de l’appareil photo et avec des applications tierces.

Quand vaut-il la peine de prendre des photos RAW ?

Le seul cas où cela vaut la peine de prendre des photos RAW avec votre mobile est lorsque vous savez que vous allez les éditer plus tard pour modifier l’aspect d’origine. Comme nous l’avons mentionné, ce format vous permet de modifier tous les paramètres de la photo, car il la stocke telle qu’elle a été capturée, sans aucune compression.

Par conséquent, prenez des photos RAW lorsque vous passerez du temps sur le processus d’édition plus tard. Grâce à ce format, vous pourrez modifier tous les paramètres que vous pouvez imaginer : lumière, contraste, saturation, clarté, balance des blancs, exposition… De cette façon, vous pourrez également résoudre les éventuelles erreurs pouvant exister dans la capture d’origine. De plus, vous êtes sûr que l’image que vous allez éditer a la meilleure qualité possible.

Si vous ne prévoyez pas de retoucher une photo, il est préférable de choisir de la prendre au format JPEG. Ainsi, le mobile va le compresser comme bon lui semble, mais vous saurez qu’il ne prendra pas autant de place dans la mémoire du terminal. Et c’est que la différence entre une photo au format RAW et une au format JPEG peut être d’environ 20 Mo. Si vous les filmez tous en RAW, vous manquerez de stockage avant de vous en rendre compte.

Comment prendre des photos RAW avec votre mobile

Une fois que vous avez compris qu’il vaut la peine de prendre des photos en RAW, car plus tard vous allez les apporter à la table de montage, il est temps de savoir comment vous pouvez les prendre avec votre mobile. Tout dépend si oui ou non votre mobile est compatible avec ce format. Si vous souhaitez le savoir rapidement, le mieux est de consulter la fiche technique disponible sur le site du constructeur.

Une autre chose que vous pouvez faire est d’entrer dans les paramètres de l’application Appareil photo, car vous y verrez si vous pouvez activer ou non ladite fonction. Dans ce cas, il est disponible, vous pouvez prendre des photos RAW en suivant quelques étapes simples. Nous vous racontons le processus en prenant le POCO F4 5G comme exemple :

Ouvrez l’application appareil photo. Entrez dans le mode Pro. Appuyez sur le bouton à trois lignes dans le coin supérieur droit, cela ouvrira les paramètres. Appuyez sur l’option RAW. Prenez la photo.

Même si vous avez un smartphone d’une autre marque, activer le format RAW consiste à aller dans les paramètres de l’appareil photo et à trouver cette fonction. Parfois, c’est directement en mode Pro, comme dans le cas des mobiles Xiaomi. De plus, vous devez garder à l’esprit que Samsung dispose d’une application spéciale pour prendre et traiter des photos RAW, bien qu’elle ne soit disponible que pour certains modèles.

En parlant d’applications, c’est une autre méthode que vous pouvez utiliser pour prendre des photos RAW avec votre téléphone. Nous recommandons déjà les meilleures applications pour prendre des photos au format RAW, avec des noms comme Adobe Lightroom et Open Camera. Si votre smartphone ne dispose pas nativement du format RAW, vous pourrez obtenir des photographies de ce type à l’aide des applications précitées.

7 bonnes alternatives à Photoshop pour éditer des photos sur mobile

Si vous souhaitez effectuer l’ensemble du processus de capture et d’édition à partir de l’appareil lui-même, vous pouvez également découvrir les meilleures applications pour éditer des photos avec votre mobile. Des outils comme Snapseed et Adobe Photoshop Express sont parmi les outils les plus avancés que vous pouvez télécharger pour éditer des photos RAW sur votre smartphone. De cette façon, vous pouvez capturer et éditer une belle image sans quitter votre téléphone portable.