Une étude assure qu’au moins 1 utilisateur d’Android sur 4 envisage de passer à l’iPhone

Une étude menée par le cabinet Beyond Identity indique qu’un utilisateur d’Android sur quatre songe à abandonner le système d’exploitation au profit d’Apple.

Qu’aujourd’hui Android et iOS partagent tout le gâteau des systèmes d’exploitation mobiles est quelque chose qui ne surprend personne. La rivalité entre les deux plateformes est historique, avec des fans et des détracteurs des deux côtés du spectre. Les voix de l’industrie parlant en faveur de l’un et de l’autre sont innombrables. L’un des derniers à le faire a été Google, qui exposait à l’époque 10 raisons de ne pas quitter Android.

Cependant, des rapports comme celui-ci publiés par StockApps montrent qu’Android a perdu des parts de marché au cours des 5 dernières années. Ses ventes stagnent, tandis que celles d’iOS progressent à un rythme progressif. Et pourquoi est-ce? Eh bien, selon une étude menée par Beyond Identity, il semblerait que l’une des principales raisons soit la sécurité.

Les données fournies par l’étude

Le rapport Beyond Identity est basé sur une enquête menée auprès de plus d’un millier de participants et apporte plusieurs indices intéressants :

Les utilisateurs de l’Apple iPhone 13 Pro Max et du Samsung Galaxy S22 Ultra sont ceux qui perçoivent que leurs terminaux disposent de meilleurs systèmes de sécurité.

75 % des utilisateurs d’Apple et 55 % des utilisateurs d’Android ont pu récupérer entièrement les données perdues.

Parmi les utilisateurs d’Android qui envisagent de passer à Apple, 49 % le feraient parce qu’ils estiment que la société basée à Cupertino gère mieux la sécurité.

Sur ces 49 %, un utilisateur sur quatre (25 %) envisage sérieusement de quitter Android pour Apple.

Nous partons du principe que la sécurité informatique absolue n’existe pas ; tout produit est susceptible d’être exploité avec une intention malveillante. De plus, plus de 1 800 applications non sécurisées ont récemment été détectées sur iOS et Android. Il est vrai que les rapports sur la prétendue mauvaise sécurité d’Android font beaucoup de bruit, mais Apple n’est pas non plus à l’abri des attaques.

Cela dit, revenons à l’étude en question. Selon Beyond Identity, les utilisateurs d’iPhone 13 Max sont plus de deux fois plus susceptibles de dire que leur appareil est le plus sécurisé qu’ils aient jamais utilisé. Toujours avec iOS, 76 % des utilisateurs se sentent en sécurité en utilisant la plate-forme, contre 74 % des utilisateurs d’Android.

L’étude mentionne également que, selon les répondants, les utilisateurs d’iOS semblent plus conscients des mesures de sécurité qu’ils doivent prendre. En effet, la majorité des personnes interrogées utilisent un code PIN de déverrouillage à 6 chiffres, FaceID, et ont généralement la fonction de localisation de l’appareil activée.

Quoi qu’il en soit, on dit que les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16, notamment celles visant la sécurité et la protection contre les logiciels espions, expliquent qu’un utilisateur d’Android sur quatre envisage de partir pour voir à quel point les collines sont vertes à Cupertino.

Pourquoi les utilisateurs quittent Android ? (contient un avis)

Nous ne doutons pas de la véracité des données obtenues, ni des méthodologies utilisées. Maintenant, demander à un peu plus d’un millier d’utilisateurs n’est pas un exemplaire assez large de la façon dont le pouls de la scène mobile est en ce moment. Je ne vais pas me risquer à donner des chiffres suffisants, mais j’ai l’impression que le groupe témoin est un peu rare.

D’un autre côté, on dit que les utilisateurs d’iOS utilisent davantage de fonctionnalités visant à protéger leurs données et leur appareil. Il vaut peut-être la peine de mentionner qu’Apple vous oblige à utiliser ces fonctionnalités lors de la première configuration d’un iPhone, laissant peu d’options pour les ignorer. Quant à savoir si cette pratique est bonne ou mauvaise, je ne vais rien évaluer, mais il est vrai qu’elle ne rend pas un utilisateur moyen plus conscient de sa propre sécurité.

Cependant, il est également temps de faire une autocritique. Il y a une chose qu’Apple fait très bien avec ses appareils, c’est d’optimiser son système d’exploitation pour les machines qui l’exécutent. Un iPhone 7 est capable de faire tourner iOS 15 presque aussi bien qu’un iPhone 13, bien que la batterie souffre davantage. Lorsque vous avez un système d’exploitation développé par la même société qui développe le matériel, il est plus facile de l’obtenir.

Et après l’optimisation vient cet autre point : la fragmentation béate d’Android. Grâce au fait qu’Apple développe du matériel et des logiciels, les dernières versions d’iOS sont toujours présentes dans un pourcentage élevé d’appareils, par rapport à la faible pénétration des dernières versions d’Android ; 1 appareil sur 8 exécute Android 12 selon les dernières données de fragmentation.

Des voix au sein de l’industrie Android prétendent depuis un certain temps que la fragmentation doit être brisée d’une manière ou d’une autre. Il a longtemps été le mal endémique du système et compromettant des aspects aussi importants que la sécurité. Mais lorsque l’épine dorsale d’un système d’exploitation est une pléthore de fabricants qui publient leurs propres versions personnalisées et les mettent à jour comme bon leur semble (au lieu de suivre les cycles de Google et d’exécuter Android pur)… il y a un problème là-bas. Et non, Google ne va pas retirer les licences Android des autres constructeurs pour être les seuls au pouvoir du système d’exploitation, leur part de marché s’effondrerait alors comme un château de cartes.

Oui, un iPhone peut être beaucoup plus cher qu’un Android, surtout si on le compare avec des terminaux de milieu de gamme (même si les prix du haut de gamme continuent d’augmenter des deux côtés du spectre), mais de l’extérieur j’ai le sentiment que les utilisateurs d’Apple ressentent moins le besoin de changer de terminaux de temps en temps, que du côté d’Android.

À Cupertino, ils savent très bien comment transmettre l’idée que leurs téléphones dureront quelques années à celui qui les achète. Ils ne mentionnent pas les conséquences que les mises à jour du système auront pour le terminal et pour l’utilisateur (ce serait se tirer une balle dans le pied), mais dans cette section marketing, ils ont tout lié et bien lié. Il est vrai qu’Android a grandement amélioré la question de fabriquer des téléphones qui durent et qu’il n’est pas nécessaire de changer de terminal tous les ans, mais cela ne véhicule pas le même sentiment.

Je pense que l’étude ne détaille pas les raisons pour lesquelles un quart des utilisateurs interrogés souhaitent changer de système d’exploitation. La sécurité est un aspect très important, mais l’optimisation d’iOS, la réduction de la fragmentation au minimum et le support régulier garanti pendant plus de cinq ans sont peut-être des raisons plus puissantes.

Ne vous méprenez pas, s’il vous plaît. J’adore Android, je l’utilise depuis des années et je suis un fidèle partisan du logiciel libre et de l’open source. Même à l’époque, les téléphones Ubuntu me semblaient assez excitants, mais les défauts de notre système préféré sont ce qu’ils sont et ne peuvent être ignorés. Je ne sais pas quelles mesures peuvent être prises pour les corriger, mais nous devrions commencer à y réfléchir.