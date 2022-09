Je vous recommande d’acheter un SSD externe et je vais vous expliquer pourquoi

Pourquoi avoir un tel appareil ? Je vais vous donner des détails sur l’utilisation au jour le jour et vous convaincre d’en acheter un.

Beaucoup d’entre nous ont vécu la transition de disques durs de quelques mégaoctets vers les nouvelles unités de stockage SSD de type M.2 avec des vitesses vertigineuses, jusqu’à 7 000 Mo/s. Aujourd’hui, je souhaite que vous fassiez un effort financier minimum si vous n’en avez pas et procurez-vous un disque SSD externe à utiliser au quotidien, cela vous sera utile. Je vais vous dire pourquoi vous devriez.

Les SSD sont des disques de stockage intégrés aux ordinateurs portables, à certaines tablettes et aux ordinateurs de bureau. Certains sont plus rapides que d’autres, comme ce fut le cas avec les disques durs 5400 et 7200 tr/min (et d’autres que nous n’avons pas pu tester). Mais au niveau de l’utilisateur, plusieurs fonctions seraient utiles, à la fois pour le travail, les études et les loisirs. Le passage des disques durs aux disques SSD a été l’une des plus grandes révolutions de l’informatique moderne, quoi qu’on en dise.

Kingston A400 (240 Go)

Un disque SSD vous fera du bien, dans n’importe quel format, mais externe

Un disque SSD a de grandes utilités, cela en vaut la peine s’il ne sert qu’à stocker du contenu, mais si vous y réfléchissez, il peut être utile à de nombreuses reprises. Ici, je vais vous expliquer quelles utilisations vous pouvez lui donner et ce dont vous avez besoin pour cela. Il existe deux façons d’obtenir un SSD externe, l’une d’entre elles, et celle que je recommande le plus, consiste à acheter les composants séparément ; ou bien vous pouvez passer au format plus simple, en achetant une unité déjà assemblée, ce qui parfois n’est pas du tout recommandé.