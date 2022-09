De 0 à 100 en seulement 8 minutes : la charge rapide de Xiaomi est une vraie bestialité

Xiaomi continue de surprendre avec l’évolution de son HyperCharge qui a déjà été certifié jusqu’à 210 watts avec une charge complète en… Moins de 8 minutes !

Déjà au zénith de l’évolution technologique des batteries au lithium, de nombreux fabricants comme Xiaomi se sont attaché la tête avec des charges hyper-rapides de puissances superlatives, testant des innovations que le géant Haidian nous avait déjà apprises auparavant et qui promettent de recharger les smartphones en moins de 10 minutes, bien qu’avec tous les doutes du gouvernement chinois et remettant en question la durabilité de la batterie elle-même.

Des mois se sont écoulés depuis ces premiers prototypes de l’HyperCharge, qui est le nom de l’invention de Xiaomi, et comme nous l’ont dit les collègues de GizChina, il semble que les ingénieurs dirigés par Lei Jun soient maintenant beaucoup plus préparés à apporter un smartphone avec une charge au marché ultra-rapide de -très attentif aux données- environ 210 watts de puissance, pas moins…

Et c’est que la course ne s’arrête jamais, et pendant tout ce temps de prototypes et de développement, Xiaomi avait devancé la firme de jeux vivo, appelée IQOO et bien connue en Chine, osant le premier smartphone à avoir une charge jusqu’à 200 watts initialement promis par Xiaomi, qui veut désormais répondre à ce dernier fleuron iQOO 10 Pro avec une HyperCharge de 210 watts.

Xiaomi parvient à certifier son « HyperCharge » à des puissances allant jusqu’à 210 watts, ce qui nous rapproche plus que jamais d’une technologie de charge par câble ultra-rapide qui pourrait nous ramener à 100% de la batterie en moins de 8 minutes.

Combien est trop rapide pour recharger vos smartphones ? 5 minutes?

Toujours basé sur le Xiaomi 11 Ultra, qui devait arriver avec une charge de 200 watts mais a finalement baissé ses attentes pour prendre soin de la batterie, le géant de Haidian a testé son nouvel HyperCharge jusqu’à 210 W avec un succès total, réussissant à chargez complètement de 0 % à 100 % sa généreuse batterie de 5 000 mAh en moins de 8 minutes.

Les chiffres sont spectaculaires, cela ne fait aucun doute, et cette fois Xiaomi possède déjà les certifications pertinentes en Chine pour mettre cette technologie sur le marché, ce qui la rapproche beaucoup plus que nous ne le pensions dans un format commercial et avec une expansion au niveau mondial.

Et au cas où vous vous demanderiez à quoi diable ces 210 watts répondent avec un chiffre étrange et pas très rond, nous supposons que d’une part Xiaomi veut remporter le prix de la charge la plus rapide du marché, calculant également juste assez de temps pour rester légèrement en dessous des 8 minutes et pouvoir l’annoncer comme tel.

Nous verrons si cette nouvelle technologie entre déjà dans le Xiaomi 13 que nous verrons vraisemblablement fin décembre ou début janvier, car elle est intéressante et très… Vous ne pensez pas ?

