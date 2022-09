Pourquoi acheter ce portable si vous êtes étudiant et non un MacBook Air

Les élèves ont besoin de puissance, mais aussi de quelque chose qu’ils peuvent manipuler et de quelque chose de léger.

Le nouveau cours est là et il y a beaucoup d’étudiants et d’enseignants qui commencent à préparer les cours maintenant. Beaucoup de parents veulent que leurs enfants aient le meilleur matériel, les derniers ordinateurs pour pouvoir affronter une nouvelle année pleine de boulots, de devoirs, d’examens et de beaucoup d’études. Aujourd’hui, je vais recommander cet ordinateur portable HUAWEI pour de nombreuses raisons.

Bien que j’ai toujours recommandé l’achat d’un MacBook Air aux étudiants et aux enseignants, je me concentre aujourd’hui sur les étudiants (et les parents) dont les ressources sont plus limitées et ne peuvent pas se permettre la dépense de 1 000 euros que coûte l’appareil Apple. Ce HUAWEI a tout pour mener à bien l’année universitaire et à revendre.

HUAWEI MateBook D15

Achetez l’ordinateur portable Windows le moins cher, le plus puissant et le plus fiable

HUAWEI a une série d’ordinateurs portables performants dans son catalogue, mais aussi des ordinateurs beaucoup plus abordables. Ce modèle D15 se situe dans un écart de prix abordable et un équilibre en termes de puissance et de possibilités. Bien qu’il existe le plus grand HUAWEI MateBook D16, je préfère me concentrer sur ce D15. Je sais que je ne peux pas comparer ce modèle avec un MacBook Air de manière générale, mais je vais souligner les aspects dont un étudiant a besoin et pour lesquels je recommande désormais ce modèle :

Taille : Il s’agit d’un ordinateur portable mince, pas au niveau d’Apple, mais avec une taille très portable. Il ne mesure que 1,69 cm d’épaisseur et pèse 1,56 kg. Rappelons que le MacBook Air pèse 1,37 kg et celui-ci de HUAWEI a un écran plus grand. Cet écran va jusqu’à 15,6 pouces, soit déjà 2,3 pouces de plus. Un étudiant ne devrait pas avoir à se fatiguer continuellement les yeux ou à se rapprocher de l’écran, la taille de l’appareil HUAWEI lui convient donc mieux.

Puissance et possibilités : il a été amplement démontré que la puce M1 d’Apple a réussi à balayer le reste d’Intel et d’AMD à l’époque. Mais un élève n’a pas besoin de la puissance la plus élevée pour travailler, faire ses devoirs ou passer des appels vidéo avec le groupe classe, mais d’une puissance suffisamment élevée pour accomplir ces tâches avec solvabilité. Ce modèle HUAWEI dispose d’un processeur AMD Ryzen5 5500U avec 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire SSD interne. Problème de mémoire : le MacBook Air le plus basique qui coûte plus de 1 000 euros n’a que la moitié du stockage de ce HUAWEI.

Convivialité : la grande majorité des étudiants de notre pays utilisent Windows depuis des années, changer de système d’exploitation leur coûtera du temps d’adaptation. J’ai Windows et macOS et parfois c’est difficile pour moi et j’utilise Windows depuis plus de 20 ans, je ne veux pas imaginer un jeune garçon utilisant macOS pour la première fois et avec le début du cours juste là. Windows est facile à utiliser, les outils sont plus à portée de main et ce modèle est déjà livré avec une licence Windows 11.

Matériaux : les deux ordinateurs ont un boîtier en aluminium brossé de haute qualité, l’ordinateur Apple semble plus robuste, mais pas de beaucoup. Donc à première vue et en les prenant tous les deux en main, je ne vois pas la différence d’environ 600 euros entre les deux.

HUAWEI MateBook D15

Pour ces raisons et pour le prix plus que tout, ce HUAWEI MateBook D15 est une option à garder à l’esprit si vous manquez d’ordinateur pour ce cours ou si vous en avez besoin d’un supplémentaire pour pouvoir vous rendre à l’institut ou à l’université de manière sporadique pour faire du travail de groupe ou des présentations. Il est solvable avec tout ce qu’on peut vous demander de faire dans votre centre éducatif, je vous le promets.

