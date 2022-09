Cette fonctionnalité d’Android 13 vous facilitera grandement la vie : activez-la comme ceci

Android 13 cache un secret très utile si vous utilisez fréquemment le scanner de code QR. Nous vous expliquons comment activer cette fonction.

L’actualité d’Android 13 cache une fonction très utile qui vous facilitera grandement la vie si vous utilisez fréquemment des codes QR. Au lieu d’avoir à ouvrir l’appareil photo pour accéder au lecteur de code QR, avec cette nouveauté, vous pouvez ouvrir le scanner directement à partir du panneau de configuration qui s’affiche en faisant glisser votre doigt du haut de l’écran.

En gros, ce que nous propose Android 13, c’est un accès direct au lecteur de code QR de votre mobile. Avec seulement deux tapotements sur l’écran, vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les codes dans les restaurants, les bureaux de l’administration publique et même dans les boissons non alcoolisées. L’utilité des QR codes s’est multipliée ces dernières années, il est donc préférable d’avoir un accès direct au scanner afin de pouvoir l’ouvrir en un clin d’œil. Grâce à Android 13, c’est possible. Nous vous expliquons comment activer cette fonction.

Comment avoir un accès direct au lecteur de code QR

Les codes QR ont été beaucoup plus largement utilisés ces dernières années, donc le mieux que les responsables d’Android ont pu faire est d’adapter le système d’exploitation afin que l’accès au lecteur soit beaucoup plus facile. Ainsi, lorsque vous arrivez dans un restaurant et que vous devez ouvrir le menu grâce à un QR code, vous n’aurez pas à perdre de temps à ouvrir la caméra et à chercher le bouton du lecteur. Mieux encore est d’éviter d’avoir à télécharger une quelconque application pour scanner les codes QR sur Android.

Si votre mobile a déjà été mis à jour vers Android 13, dans le panneau des paramètres, vous pouvez trouver un accès direct au lecteur de code QR. Il se peut qu’il ne soit pas activé nativement, voici donc un guide étape par étape sur la façon dont vous pouvez l’activer :

Déroulez le panneau des paramètres en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran. Appuyez sur le bouton d’édition, représenté par un crayon et situé juste en dessous des raccourcis. Recherchez le raccourci appelé « Scanner de code QR » et appuyez dessus pendant quelques secondes. Sans le relâcher, déplacez-le vers les premières positions pour qu’il apparaisse dans la première fenêtre.

De cette façon, en ouvrant simplement le panneau des paramètres, vous trouverez un accès direct au lecteur de code QR de votre mobile. Ensuite, il vous suffit de taper sur la fonction pour ouvrir directement le scanner. Au total, avec seulement deux touches sur l’écran, vous pouvez ouvrir l’outil, beaucoup plus simple que le processus qui devait être effectué dans les versions précédentes d’Android.

Sans aucun doute, on apprécie que notre mobile intègre nativement un lecteur de code QR et qui, en plus, nous permette de l’ouvrir rapidement et facilement. Si vous faites partie de ceux qui croisent régulièrement ces codes, n’hésitez pas à activer cette fonction, cela vous facilitera grandement la vie.

Comme nous l’avons mentionné, cette fonction est disponible pour les mobiles qui reçoivent la nouvelle version du système d’exploitation. Si vous ne savez pas si le vôtre fera partie des chanceux, vous pouvez consulter la liste des téléphones qui se mettront à jour vers Android 13.