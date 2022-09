8 applications gratuites pas trop connues qui valent la peine d’être essayées

Ce sont les 8 meilleures applications moins connues sur le Play Store que nous vous recommandons d’essayer.

Malgré le fait que le Google Play Store dispose d’un large catalogue d’applications de toutes sortes, gratuites et payantes, il est très courant que nous n’utilisions que les applications les plus populaires ou celles recommandées par le propre magasin d’applications de Google.

Pour cette raison, nous avons trouvé intéressant de vous proposer 8 applications gratuites peu connues pour Android qui valent la peine d’être essayées.

AppBrain AppMarket

AppBrain App Market est une application gratuite, dont nous avons parlé récemment, avec laquelle vous pourrez trouver rapidement et facilement toutes les nouvelles applications qui arrivent sur Google Play chaque semaine.

Cette application est vraiment facile à utiliser, car tu n’as qu’à appliquer quelques filtres pour trouver les meilleures applications gratuites qui sont récemment arrivées dans le Play Store.

Une fois que vous avez trouvé l’application qui vous intéresse, AppBrain vous permettra également de l’installer directement depuis son interface, puisqu’en cliquant simplement sur le bouton Installer, il vous redirigera vers le menu d’installation de l’application sélectionnée sur Google Play .

Navigateur d’âme

Si c’est comme moi et que vous pensez qu’il manque quelque chose à tous les navigateurs Web Android les plus populaires (Chrome, Firefox, Edge et Opera), vous devriez essayer Soul Browser, un navigateur autonome doté d’options et de fonctionnalités de personnalisation.

Ainsi, concernant la partie design, ce navigateur permet de personnaliser la barre de recherche, la barre d’onglets, les icônes, les menus et il dispose d’un thème sombre très bien optimisé.

Mais la chose la plus intéressante à propos de ce navigateur est ses multiples fonctions, car avec Soul Browser, vous pourrez éditer des photos, lire des fichiers PDF, télécharger du contenu multimédia via torrent, scanner des codes QR, prendre des captures d’écran avec défilement, personnaliser DNS pour naviguer avec une plus grande sécurité, bloquez toutes les publicités sur les sites Web, convertissez n’importe quel texte en audio, lisez les articles plus confortablement grâce au mode de lecture, configurez une série de gestes pour vous déplacer plus rapidement dans l’interface et traduisez automatiquement tout texte dans une autre langue .

Soul Browser est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

sauter dans l’air

Une autre des applications peu connues sur Google Play que vous devriez essayer est Airhopping, un outil gratuit avec lequel vous pouvez trouver les meilleures offres de vols et d’hébergement pour organiser vos vacances ou vos week-ends et ne pas payer un euro supplémentaire.

Avec Airhopping, vous pouvez trouver les vols les moins chers et recevoir des billets d’avion quelques jours avant votre vol sans avoir à vous enregistrer pour chaque compagnie aérienne.

Suivi des expéditions

Shipment Tracking est une application gratuite qui vous permettra de suivre tous vos colis rapidement et sans complications.

Ainsi, pour utiliser cette application, il vous suffit d’ajouter l’ID de suivi de la commande, manuellement ou à l’aide du scanner de code QR qu’elle a intégré, et vous verrez immédiatement toutes les informations de suivi de celle-ci.

Shipment Tracking est compatible avec une grande variété de sociétés de messagerie telles que Correos, Seur, DHL ou MRW, entre autres.

Infini pour Reddit

Bien qu’il existe de nombreuses applications pour parcourir Reddit sur Google Play, Infinity est sans aucun doute l’une des meilleures applications gratuites pour consulter la populaire plateforme de microblogging.

En effet, Infinity a un design moderne et très facile à utiliser qui rend l’expérience de navigation sur les différents fils Reddit vraiment satisfaisante.

De plus, Infinity vous permet de créer vos propres multireddits avec vos fils Reddit préférés organisés par catégories, de gérer différents comptes et de passer de l’un à l’autre rapidement, et dispose même d’un « mode paresseux » qui s’occupe du défilement pour vous.

Carotte

Si vous voulez commencer à accumuler des crypto-monnaies sans payer un seul euro, vous devriez essayer Carrot, une application gratuite avec laquelle vous pouvez obtenir des satoshis, les « cents » de Bitcoin, simplement en lisant des articles en anglais sur la situation actuelle des différentes crypto-monnaies.

En plus de gagner des Bitcoins en lisant des articles, les responsables de Carrot partagent de temps en temps sur votre compte twitter des codes gratuits temporaires que vous pouvez échanger contre des packs de satoshis et ainsi augmenter votre portefeuille plus rapidement.

GuruWalk

GuruWalk est une application très utile avec laquelle vous pouvez trouver les meilleures visites touristiques gratuites de la ville que vous visitez. Cette application vous donne des informations très complètes sur chaque circuit touristique, car elle vous informe sur les langues disponibles, le jour et l’heure du circuit, son thème, les lieux à visiter, la description du guide et les avis et commentaires des autres utilisateurs qui ont fait le même tour.

GuruWalk est une application totalement gratuite, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

VousGov

YouGov est une application gratuite, dont nous vous parlions déjà il y a quelques mois, grâce à laquelle vous pouvez gagner de l’argent et des chèques cadeaux Amazon simplement en répondant à une série d’enquêtes que l’application vous envoie de temps en temps.

Chaque sondage auquel vous répondez vous rapporte entre 25 et 50 points et lorsque vous atteignez 3 000 points vous pouvez les échanger contre 25 euros en espèces ou contre une carte cadeau Amazon du même montant.

