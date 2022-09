Le 7 septembre, Apple tiendra son traditionnel événement. Bien qu’il existe plusieurs produits que l’entreprise pourrait préparer, deux d’entre eux sont les plus attendus : la série iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Voici ce qu’Apple pourrait annoncer lors de son événement « Far Out » de septembre.

iPhone 14 à l’événement Apple de septembre

La série iPhone 14 sera la star de l’événement « Far Out » d’Apple en septembre. Avec quatre nouveaux modèles sur le point d’être introduits, attendez-vous à beaucoup de battage médiatique d’un nouvel iPhone 14 Plus. Bien que les modèles réguliers n’aient pas grand-chose à différencier de la génération actuelle d’iPhone 13, un modèle plus grand sera un ajout intéressant.

Attendez-vous à de grands changements pour l’iPhone 14 Pro lors de l’événement Apple de septembre, comme l’a rapporté Netcost-security.fr. Avec un nouveau design, un meilleur processeur et d’énormes améliorations du côté de l’appareil photo, la série iPhone 14 sera probablement l’un des plus gros lancements d’Apple depuis des années.

Dernières rumeurs sur les modèles d’iPhone 14

Ces dernières semaines, Netcost-security.fr a signalé que bien qu’il n’y ait pas d’augmentation de prix pour les modèles réguliers d’iPhone 14, Apple augmentera probablement les prix de l’iPhone 14 Pro jusqu’à 100 $. En plus de cela, un fuiteur d’étuis pour iPhone bien connu a partagé des étuis en silicone identiques pour la gamme iPhone 14 qu’Apple annoncera probablement aux côtés des nouveaux téléphones lors de son événement de septembre, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Un autre leaker a partagé les couleurs de l’iPhone qu’il s’attend à ce qu’Apple présente dans quelques semaines :

iPhone 14 : Vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose est remplacé par le violet, selon ses sources ;

Vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose est remplacé par le violet, selon ses sources ; iPhone 14 Pro : Vert, violet, argent, or et graphite. Il dit que le violet remplace Sierra Blue.

Ces derniers jours, Netcost-security.fr a appris que le nouveau modèle plus grand d’iPhone 14 s’appellera iPhone 14 Plus et que la nouvelle pilule perforée + pilule sur l’iPhone 14 Pro sera, en fait, une découpe en forme de pilule plus grande, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Lire la suite:

Trois nouvelles montres Apple arrivent

BloombergMark Gurman a rapporté qu’Apple introduirait trois nouveaux modèles d’Apple Watch en 2022, qu’il appelle la mise à jour la plus importante pour la montre depuis des années.

Ces montres pourraient être dévoilées lors de l’événement Apple de septembre. L’Apple Watch Series 8 bénéficiera au moins d’un nouveau capteur de température corporelle et d’une meilleure autonomie de la batterie. L’Apple Watch SE verra probablement une deuxième génération tandis qu’Apple prépare également une version robuste « Pro » de la montre actuelle avec un design différent et une finition haut de gamme pour les sports extrêmes.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur ces prochaines montres Apple qui seront probablement dévoilées lors de l’événement Apple de septembre.

AirPods Pro 2 à l’événement Apple de septembre

Outre la série iPhone 14 et les nouveaux modèles d’Apple Watch, Apple pourrait présenter lors de son événement de septembre les nouveaux AirPods Pro 2.

Avec un design similaire à la génération actuelle, Netcost-security.fr Des sources ont confirmé que le prochain modèle AirPods Pro – nommé B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple. De plus, les références pour la prise en charge du codec LC3 sur le micrologiciel bêta d’AirPods Max indiquent qu’AirPods Pro 2 pourrait être le premier à ajouter la prise en charge de Bluetooth 5.2.

Ce codec apportera plus de stabilité et d’efficacité aux écouteurs sans fil. Non seulement cela, mais cette nouvelle norme aidera les AirPods Pro 2 à améliorer la qualité sonore des appels vocaux et des chansons avec une prise en charge de débit binaire plus élevé. Bien que le Bluetooth à faible consommation d’énergie et le codec LC3 ne promettent pas un « Bluetooth sans perte », ils amélioreront certainement considérablement la qualité du son.

Casque de réalité mixte Apple

Les rumeurs sur le casque Apple Mixed Reality se sont multipliées au cours de la dernière année. Lors de l’événement d’Apple en septembre, la société pourrait faire revivre la phrase « One More Thing » de Steve Jobs pour taquiner le prochain casque de réalité mixte de la société.

Les rumeurs s’attendent actuellement à ce qu’il soit dévoilé dès la fin de cette année et qu’il commence à être vendu en 2023. L’événement Apple de septembre pourrait être le moment idéal pour Apple de divulguer au public qu’il entre sur un nouveau marché.

Par exemple, au début de cette année, la société a annoncé qu’elle travaillait sur un nouveau Mac Pro sans plus de détails.

iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 et tvOS 16 arrivent-ils lors de l’événement Apple de septembre ?

Ça dépend. Selon BloombergSelon Mark Gurman, iPadOS 16 a été retardé d’au moins un mois, car Apple vise une sortie en octobre – aux côtés de macOS 13 Ventura. Lors de l’événement Apple de septembre, son PDG Tim Cook annoncera probablement la date de sortie d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16.

Le code iOS 16 fait allusion à un affichage permanent sur le prochain iPhone 14 Pro. Avec un nouvel écran de verrouillage, plus de fonctionnalités de filtre de mise au point et des améliorations de messages, les utilisateurs auront beaucoup à tirer parti de ce système d’exploitation.

Vous pouvez en savoir plus sur ces systèmes d’exploitation à venir dans les guides ci-dessous :

De nouveaux Mac et iPad pourraient arriver un peu plus tard

Apple devrait également introduire plusieurs nouveaux Mac et au moins deux iPad en 2022. Alors que la société a dévoilé un nouveau MacBook Pro en octobre, Apple pourrait préparer un autre discours un mois plus tard pour apporter de nouveaux Mac et iPad.

Dans son bulletin, BloombergMark Gurman a déclaré qu’Apple avait de nouveaux Mac mini et des MacBook Pro haut de gamme pour la fin de l’année. Netcost-security.fr Des sources ont confirmé qu’Apple travaille sur l’iPad de base de dixième génération et sur un nouvel iPad Pro.

Quand Apple organisera-t-il son événement de septembre ?

Apple organisera son événement iPhone 14 le 7 septembre, un mercredi. L’invitation taquine un événement en personne au Steve Jobs Theatre, bien que Bloomberg ait rapporté il y a quelques semaines qu’Apple enregistrait déjà son discours d’ouverture.

Avec une annonce antérieure, l’analyste Ming-Chi Actu pense qu’Apple veut faire état d’un troisième trimestre plus fort, en plus d’éviter les contraintes d’approvisionnement, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Le message « Far Out » pourrait signifier que l’entreprise vise une fonctionnalité d’astrophotographie ou même le support de communication par satellite tant attendu. Nous le saurons dans moins de deux semaines.

Quels sont vos espoirs pour l’événement Apple de septembre ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux et dites-nous quelle annonce vous intéresse le plus.

