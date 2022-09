Windows 11 Insider Preview Build 22622.590 résout de nombreux problèmes

Microsoft lance deux nouvelles versions d’aperçu d’initié de Windows 11 sur le canal bêta du programme Windows Insider. Tout comme les versions précédentes, la nouvelle version devient officielle avec les numéros de version 22622.590 et 22621.590, avec une version déployée avec de nouvelles fonctionnalités tandis que sur la deuxième version, les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut. Les deux versions apportent un tas de correctifs au canal bêta, lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.590.

Microsoft installe la nouvelle mise à jour cumulative sur le canal bêta avec la version du micrologiciel 10.0.22622.590 (KB5017846). Si vous avez opté pour le canal bêta dans le programme Insider, vous recevrez l’une des deux versions. Si vous avez reçu le 22621.590 avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut, vous pouvez demander au 22622.590 d’accéder aux nouvelles fonctionnalités.

En passant aux modifications, la nouvelle mise à jour apporte un correctif au panneau de configuration qui ne s’ouvre pas à partir du menu Démarrer, résout un autre problème de plantage d’explorer.exe, problème de mode sombre et clair dans l’explorateur de fichiers, problème de fuite de mémoire, corrige les problèmes de débordement de la barre des tâches, et plus.

Voici la liste complète des correctifs fournis avec la nouvelle version d’aperçu de l’initié de Windows 11.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.590 – Correctifs

Général Nous avons résolu le problème qui empêchait le panneau de configuration de se lancer à partir du menu Démarrer, de la recherche ou s’il était épinglé à la barre des tâches lors du vol précédent. À la suite des commentaires de Windows Insiders, nous avons désactivé la possibilité de partager un fichier local directement sur OneDrive à l’aide de la fenêtre de partage Windows intégrée qui a commencé à être déployée pour la première fois sur Windows Insiders dans le canal bêta avec la version 22622.436. Nous espérons ramener cette fonctionnalité à l’avenir après un raffinement supplémentaire de l’expérience. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les fonctionnalités que nous essayons dans les canaux de développement ou bêta peuvent ne pas toujours être livrées.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème provoquant des plantages répétés d’explorer.exe chez un petit pourcentage d’initiés après avoir tenté d’accéder à certains dossiers sur leurs systèmes dans la version précédente du canal bêta. En tant que modification unique pour aider les utilisateurs à trouver leurs dossiers avec les mises à jour du volet de navigation, si les dossiers par défaut épinglés au volet de navigation de l’Explorateur de fichiers avaient été désépinglés, ils seront à nouveau épinglés après la mise à niveau. Correction d’un problème récent où si l’Explorateur de fichiers était ouvert lorsque vous basculiez entre le mode clair et le mode sombre, vous pouviez vous retrouver avec du texte / de l’interface utilisateur illisible affichant la mauvaise couleur. Correction d’un problème où les boutons Nouveau / Trier / Afficher / etc. de la barre de commandes pouvaient être sensiblement tronqués verticalement après avoir augmenté la mise à l’échelle de votre texte dans les paramètres d’accessibilité. L’arrière-plan du champ de recherche ne devrait plus avoir un arrière-plan sombre de manière inattendue lorsque vous utilisez le mode clair. Si vous déplacez le focus du clavier sur la rangée d’onglets (à l’aide de F6), le fait d’appuyer sur les touches fléchées pour déplacer le focus du clavier dans la ligne inclura désormais le réglage du focus sur le bouton de fermeture dans l’onglet. Si l’Explorateur de fichiers est maximisé et que la barre des tâches est configurée pour se masquer automatiquement, le fait de passer votre souris en bas de l’écran devrait maintenant faire apparaître la barre des tâches. Correction d’une fuite de mémoire qui se produisait lors de la fermeture des fenêtres de l’explorateur de fichiers. Correction d’une fuite d’objets GDI lors du redimensionnement du volet de navigation dans l’explorateur de fichiers, ce qui pouvait potentiellement empêcher le contenu de l’explorateur de fichiers de s’afficher correctement au fil du temps pour les initiés qui redimensionnaient fréquemment le volet de navigation.

Barre des tâches Le menu déroulant de débordement de la barre des tâches doit maintenant suivre votre couleur d’accent comme le reste de la barre des tâches lorsque « Afficher la couleur d’accent sur le démarrage et la barre des tâches » est activé sous Paramètres> Personnalisation> Couleurs. Les applications du menu déroulant de débordement de la barre des tâches doivent désormais être dans le bon ordre lors de l’utilisation d’une langue d’affichage arabe ou hébreu. Lorsque la barre des tâches est alignée au centre et pleine, le point d’entrée des widgets se réduira désormais à une largeur plus courte pour vous donner un peu plus d’espace sur la barre des tâches. Correction de quelques problèmes liés au débordement de la barre des tâches qui pouvaient entraîner des plantages sporadiques d’explorer.exe.



Windows 11 Insider Preview Build 22621.590 & 22622.590 – Correctifs

Nous avons corrigé un problème qui affecte cldflt.sys. Une vérification de bug se produit lorsqu’il est utilisé avec Microsoft OneDrive.

Nous avons corrigé un problème qui affectait robocopy. Robocopy ne parvient pas à définir un fichier sur la bonne heure de modification lors de l’utilisation de /IS

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.590, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.590.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

