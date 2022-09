Toutes les différences entre le Xiaomi Smart Band 7 et le Xiaomi Smart Band 7 Pro

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro pourrait arriver très prochainement en Europe, mais quelles sont les différences par rapport au Xiaomi Smart Band 7 ?

Quelques semaines après sa sortie officielle en Chine, le Xiaomi Smart Band 7 Pro pourrait très prochainement débarquer en Europe. Toutes les rumeurs suggèrent que Xiaomi prévoit d’apporter son meilleur bracelet intelligent à ce jour sur le vieux continentpour offrir aux consommateurs une option plus « premium » dans le segment des wearables.

Une fois disponible dans cette partie du monde, le Xiaomi Smart Band 7 Pro sera plus cher que la version originale, sans surprise. Mais, quelles différences existent réellement entre les deux modèles ? Passons-les tous en revue.

Xiaomi Smart Band 7 vs Smart Band 7 Pro, en quoi sont-ils différents ?

Comparatif Xiaomi Smart Band 7 et Smart Band 7 Pro spécifications Xiaomi SmartBand 7 Bande intelligente Xiaomi 7 Pro Poids 22,1 grammes 20,5 grammes Filtrer AMOLED 1,62 pouces, jusqu’à 326 ppp, 500 nits AMOLED 1,64 pouces, jusqu’à 326 ppi Tambours Capacité 180 mAh

Durée jusqu’à 14 jours

charge magnétique

Environ deux heures de charge Capacité 235 mAh

Durée jusqu’à 12 jours

charge magnétique

Environ deux heures de charge Endurance Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, écran en verre trempé anti-empreintes digitales Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, écran en verre trempé anti-empreintes digitales connectivité Bluetooth 5.2, compatible avec Android 6.0 et iOS 10.0 ou versions ultérieures Bluetooth 5.2, compatible avec Android 6.0 et iOS 12.0 ou version ultérieure, NFC capteurs Capteur 6 axes : Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes basse consommation | Capteur de fréquence cardiaque PPG Capteur 6 axes : Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes basse consommation | Capteur de fréquence cardiaque PPG Les autres 120 modes d’entraînement, détection automatique des activités sportives, chronomètre, alarmes, surveillance du pouls, surveillance du sommeil, mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), gestion des notifications, contrôle de la musique, informations météo. 117 modes d’entraînement, détection automatique des activités sportives, chronomètre, alarmes, surveillance du pouls, surveillance du sommeil, mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), gestion des notifications, contrôle de la musique, informations météo.

Le changement le plus important apporté par le Xiaomi Smart Band 7 Pro concerne la conception. La version la plus avancée du bracelet aspire à devenir une smartwatch, du moins en ce qui concerne l’esthétique, et pour cela, elle parie sur un écran de 0,02 pouce de plus en diagonale que le Xiaomi Smart Band 7, en plus de parier sur un format rectangulaire qui offre plus d’espace pour afficher des informations.

Dans les deux cas, oui, le panneau est AMOLED en couleur et avec support tactile.

Malgré la taille de l’écran plus grand, le bracelet pèse légèrement moins que la version originale. Pour le reste, le bracelet en TPU et le corps en plastique sont conservés, bien que dans ce cas il soit possible de choisir le bracelet en finitions argent et or.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est disponible en une seule version avec connectivité NFC intégrée pour les paiements mobiles, contrairement au Xiaomi Smart Band 7, dont la version NFC n’est pas encore disponible en Europe. En ce sens, en plus, la variante Pro lance le GPS, une fonctionnalité qui manque au modèle normal.

Le fait d’avoir un écran plus grand et un plus grand nombre de fonctions, nuit d’une certaine manière à l’autonomie du Xiaomi Smart Band 7 Pro : alors que le Mi Band 7 promet jusqu’à 14 jours d’autonomie (ce qui, d’après nos tests, plutôt il est d’environ 7 ou 9 jours maximum), le modèle le plus cher réduit sa durabilité à environ 12 jours théoriques, ou 12 jours si on utilise toutes les fonctions du bracelet.

Cependant, le système de charge a été amélioré dans la version « Pro », et avec seulement 5 minutes de charge, il est possible d’obtenir suffisamment de batterie pour huit heures, selon la marque.

En Chine, le Xiaomi Smart Band 7 Pro a un prix d’échange de 56 euros, contre 40 euros pour le modèle de base. Mais, comme nous le savons déjà, le prix augmentera considérablement après avoir traversé les frontières de la Chine, et finira par dépasser les presque 60 euros que coûte le Smart Band 7 dans notre pays.

Xiaomi SmartBand 7

