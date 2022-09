Cet énorme saut de vitesse USB4 pourrait être une excellente nouvelle pour l’iPhone 15 USB-C

Le groupe USB Promoter a annoncé la spécification USB4 Version 2.0, une mise à jour majeure qui permettra jusqu’à 80 Gbit/s de performances de données sur USB-C. Cette nouvelle survient à un moment où la rumeur veut qu’Apple passe à cette technologie avec la prochaine série d’iPhone 15.

Bien qu’il semble qu’Apple sera plus obligé plutôt que de passer naturellement à l’USB-C, comme l’a déclaré l’Union européenne, la société et toutes les autres entreprises technologiques devront rendre l’USB-C obligatoire dans leurs produits à partir de 2024, il est également bon de apprenez que bientôt, les utilisateurs pourront profiter de vitesses de transfert plus élevées.

« Encore une fois dans la tradition USB, cette spécification USB4 mise à jour double les performances des données pour offrir des niveaux de fonctionnalité plus élevés à l’écosystème USB Type-C », a déclaré Brad Saunders, président du USB Promoter Group. « Les solutions qui bénéficient le plus de cette amélioration de la vitesse incluent des écrans, un stockage et des concentrateurs et stations d’accueil USB plus performants. »

La solution USB4 comprend, outre des performances de données allant jusqu’à 80 Gbit/s sur USB-C, qui sont basées sur une nouvelle structure de couche physique utilisant des câbles passifs USB-C 40 Gbit/s existants et des câbles actifs USB-C 80 Gbit/s nouvellement définis, les caractéristiques suivantes :

Mises à jour des protocoles de données et d’affichage pour mieux utiliser l’augmentation de la bande passante disponible ;

Les mises à jour de l’architecture de données USB permettent désormais au tunneling de données USB 3.2 de dépasser 20 Gbit/s ;

Mise à jour pour s’aligner sur les dernières versions des spécifications DisplayPort et PCIe ;

Rétrocompatibilité avec USB4 version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

Toutes ces mises à jour de spécifications devraient être publiées avant la série d’événements pour développeurs USB DevDays de cette année prévue pour novembre, qui débutera à Seattle.

L’association affirme que cette mise à jour est « spécifiquement destinée aux développeurs en ce moment. Les directives de marque et de marketing seront mises à jour à l’avenir pour inclure l’USB 80 Gbps à la fois pour identifier les produits certifiés et les câbles certifiés.

