Après Xiaomi et Samsung, cette marque chinoise s’apprête également à retirer le chargeur de certains de ses mobiles

OPPO a sauté dans le train de la durabilité, annonçant hier son intention de retirer les chargeurs des boîtes de certains de ses appareils à partir de 2023.

S’il y a quelques jours, nous parlions de Xiaomi pouvant retirer le chargeur de la série Redmi Note (et après l’avoir fait dans le passé avec le Mi 11), et nous savions déjà que d’autres fabricants tels que Samsung n’allaient plus pour l’inclure, il semble maintenant que d’autres marques se joignent à cette tendance.

Selon XDA Developers, ce serait désormais OPPO qui étudie l’idée de ne pas inclure de chargeurs dans certains de ses produits. Apparemment, la mesure affectera les appareils que la firme chinoise lancera à partir de l’année prochaine.

OPPO devient également respectueux de l’environnement

La nouvelle a été partagée hier lors de l’événement de lancement de la gamme Reno8 et Reno8 Pro en Europe (terminaux qui, soit dit en passant, peuvent déjà être achetés en France). Billy Zhang, vice-président des ventes et des services à l’étranger chez OPPO, a déclaré aux médias qu’ils retireraient le chargeur de leurs produits à partir de 2023 et qu’ils avaient « un plan ».

Il est un peu contradictoire de recevoir cette nouvelle car OPPO travaille sur une technologie propriétaire de charge ultra-rapide depuis 2014. Cette technologie répond aux noms VOOC et SuperVOOC. Zhang a également eu des mots sur cette question, disant qu’ils devaient les garder dans les boîtes car les utilisateurs avaient du mal à les obtenir.

De ce qu’il semble et il est déduit des propos de Billy Zhang, le plan semble être orienté vers la durabilité. Lors de l’événement, le responsable d’OPPO a déclaré qu’il « cherchait à retirer les chargeurs des boîtes et que les utilisateurs pouvaient l’acheter dans les magasins et continuer à l’utiliser même lors de l’amélioration de leurs appareils ».

La marque n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de changer de stratégie. Cependant, étant donné qu’il a été placé dans le même bateau qu’Apple, Xiaomi et Samsung, les raisons semblent nous conduire une fois de plus à des raisons environnementales.

