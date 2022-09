Twitter permet déjà d'éditer des tweets... mais il faudra payer pour cela

Enfin! Il est désormais possible de modifier les tweets publiés sans avoir à les supprimer

Twitter lui-même avait déjà confirmé qu’il travaillait sur une fonction permettant d’éditer des tweets déjà publiés, satisfaisant ainsi la demande de milliers d’utilisateurs du réseau social, qui attendaient depuis des années l’arrivée d’un outil similaire.

Maintenant, le développement de la fonction d’édition des tweets semble assez avancé. À tel point que l’entreprise a confirmé qu’elle avait commencé à tester cet outil, en plus d’assurer que sa mise en œuvre dans le réseau social aura lieu ce mois de septembre, qui vient de commencer.

Mais toutes ne sont pas de bonnes nouvelles. Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé, l’édition des tweets sera une fonctionnalité exclusive pour les abonnés Twitter Blue. Ou, ce qui revient au même : vous devrez payer pour pouvoir éditer vos tweets déjà envoyés.

L’édition des tweets se fera dans le cadre de l’abonnement à Twitter Blue

Grâce à un tweet publié sur son profil officiel, Twitter a confirmé avoir commencé à tester l’édition de tweets. Pour le moment, seuls certains abonnés Twitter Blue ont accès à cette fonctionnalité, bien qu’elle devrait commencer à toucher davantage de personnes au fil des jours.

si vous voyez un Tweet modifié, c’est parce que nous testons le bouton de modification ça se passe et tout ira bien —Twitter (@Twitter) 1er septembre 2022

Comme on le sait, Twitter n’autorisera l’édition du même tweet que plusieurs fois pendant une période de trente minutes après sa publication. Chaque tweet édité sera accompagné d’une icône et d’un horodatage qui permettront aux autres utilisateurs de savoir si un type de modification a été apporté. De même, il sera possible de voir un historique du tweet avec toutes les modifications apportées.

Les tests ont commencé au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les pays où Twitter Blue est disponible. Les utilisateurs de Twitter dans d’autres régions du monde devront attendre.

