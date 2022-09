Xiaomi vient de lancer un pistolet à eau et non, ce n’est pas un jouet

Le lave-auto sans fil Xiaomi MIJIA est un pistolet à eau sous pression sans fil d’une autonomie de 90 minutes qui coûte moins de 75 euros à changer.

Xiaomi nous surprend chaque année avec l’ajout à son catalogue de produits déjà étendu d’une série d’appareils originaux et révolutionnaires qui ne laissent personne indifférent.

Ainsi, après avoir récemment présenté des lunettes avec une caméra, un écran et un traducteur en temps réel et un bandeau qui permet de contrôler ses appareils avec son esprit, voilà que le géant chinois vient de lancer un pistolet à eau, et malgré ce que l’on peut penser, il est pas un jouet.

Voici la machine à laver sans fil Xiaomi MIJIA

Le lave-auto sans fil Xiaomi MIJIA est un pistolet à eau sous pression sans fil qui a la finition classique en plastique blanc mat des produits de la marque Mijia et qui ne pèse que 1,3 kilos, ce qui vous permettra de l’utiliser confortablement d’une seule main.

Au niveau de la conception, cet appareil dispose d’une buse rotative à partir de laquelle on peut sélectionner l’un de ses cinq modes d’utilisation, parmi lesquels on peut trouver le lavage au savon, le lavage à la mousse ou le rinçage, un raccord de tuyau pour fournir l’eau dont vous avez besoin pour les travaux et un petit bouton, comme déclencheur, pour le démarrer.

En termes de puissance, la machine à laver sans fil Xiaomi MIJIA a une pression de 2,4 MPa, ce qui se traduit par un débit d’eau de 180 litres par heure.

Ce pistolet à eau sous pression sans fil Xiaomi est équipé d’une batterie de 2 000 mAh qui promet une autonomie de 90 minutes et se recharge via son port USB-C. En ce sens, il convient de noter que la batterie de la machine à laver sans fil Xiaomi MIJIA est fixée au bas de l’appareil, ce qui vous permet de la retirer pour la charger séparément et que ce produit possède la certification IPX6 de résistance à l’eau. , cela l’empêchera d’endommager ses composants internes.

Le dernier né de Xiaomi est un purificateur d’air avec un canon à plasma et une lumière ultraviolette qui désinfecte l’air

La machine à laver sans fil Xiaomi MIJIA est désormais disponible à l’achat en Chine via Youpin, la plateforme de financement participatif de l’entreprise chinoise, pour un prix de 399 yuans, soit environ 57 euros en échange. Après cette période promotionnelle, le pistolet à eau sous pression sans fil de Xiaomi coûtera 499 yuans, soit environ 72 euros à changer.